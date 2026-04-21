Enshrouded: Achtes Inhaltsupdate Forging the Path ab sofort verfügbar

Keen Games hat mit „Forging the Path“ das achte und laut Studio letzte große Early-Access-Update für Enshrouded veröffentlicht. Die Aktualisierung überarbeitet mehrere Kernsysteme und soll den Weg für Version 1.0 sowie den Konsolenstart im Herbst 2026 ebnen.

Keen Games hat mit „Forging the Path“ das achte und laut Studio letzte große Inhaltsupdate für Enshrouded während der Early-Access-Phase veröffentlicht. Das Update überarbeitet zentrale Spielsysteme und dient zugleich als Vorbereitung auf Version 1.0 sowie den angekündigten Konsolenstart im Herbst 2026.

Im Mittelpunkt stehen Änderungen am Kampfsystem, an der Charakterentwicklung sowie an Crafting-, Bau- und Komfortfunktionen. Neu sind unter anderem Waffenspezialfähigkeiten, schwere Angriffe für Nahkampfwaffen und eine überarbeitete Handhabung zweihändiger Waffen. Auch die Gegnerwahrnehmung wurde angepasst, wodurch Kämpfe laut Keen Games taktischer verlaufen sollen.

Beim Fortschrittssystem hat das Studio den Fertigkeitsbaum umgebaut und stärker auf flexible Builds ausgerichtet. Fähigkeiten lassen sich nun weiter aufwerten, Verbindungen zwischen Klassen wurden erweitert und Ausrüstung kann über ein neues Runen-System zusätzliche Boni erhalten. Dazu kommen Anpassungen an Rüstungen, Schilden und Zubehör.

Eine weitere Neuerung ist „Adventure Sharing“. Über einen neuen Bereich im Hauptmenü können Spieler:innen ihre Version des Gluttals hochladen, Community-Welten durchsuchen und herunterladen. Damit reagiert Keen Games auf einen häufig geäußerten Wunsch aus der Spielerschaft. Die Funktion soll laut Studio in Zukunft noch ausgebaut werden.

Daneben überarbeitet „Forging the Path“ auch den Einstieg in Enshrouded. Tutorial, Startgebiet und Quest-Log wurden angepasst, Crafting-Menüs neu strukturiert und mehrere Quality-of-Life-Funktionen ergänzt. Dazu zählen etwa eine Quick-Stack-Station für Materialien, die Nutzung von Baumaterial direkt aus magischen Truhen sowie neue Hilfen beim Verwalten von Ressourcen.

Enshrouded befindet sich seit Januar 2024 im Early Access auf Steam. Nach Angaben von Keen Games hat das Spiel bislang mehr als fünf Millionen Spieler:innen erreicht. Der 1.0-Release und die Konsolenversionen sind weiterhin für Herbst 2026 vorgesehen.

Ein vollständiges Changelog ist auf Steam verfügbar; weitere Details zu kommenden Funktionen sollen über die offizielle Website und die Upvote-Plattform des Spiels folgen.

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