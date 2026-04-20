DRAGON BALL XENOVERSE 3 angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt DRAGON BALL XENOVERSE 3 an. Damit werden Fans und Spielende in eine neue DRAGON BALL-Welt von Akira Toriyama eingeladen.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

Zehn Jahre nach dem letzten Spiel der Serie erhielt DRAGON BALL XENOVERSE 3 bereits Anfang des Jahres einen Teaser, mit dem ein Einblick in eine neue Kulisse namens AGE 1000 gewährt wurde. Während der Dragon Ball Games Battle Hour 2026, die zentrale Veranstaltung für Fans von DRAGON BALL auf der ganzen Welt, wurde das Spiel nun enthüllt. DRAGON BALL XENOVERSE 3 setzt das Vermächtnis der Serie mit einer komplett neuen DRAGON BALL-Erfahrung fort. Spielende wählen in einer unerforschten DRAGON BALL-Welt, die vom Originalautor Akira Toriyama zum Leben erweckt wurde, den Helden, den sie werden wollen.

Wie im Ankündigungstrailer enthüllt, werden Spielende in DRAGON BALL XENOVERSE 3 in West City, der lebendigen neuen Welt im AGE 1000, spannende neue Geschichten entdecken und erkunden können. Nachdem sie in die Reihen des Great Saiyan Squad aufgenommen wurden, kämpfen Spielende an der Seite von Verbündeten, als sich die Geschehnisse anfangen zu entfalten.

Bandai Namco wird in den folgenden Monaten zahlreiche weitere Details über den neuen Eintrag in die DRAGON BALL XENOVERSE-Serie enthüllen.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.