007 First Light: Titelsequenz mit Bond-Song von Lana Del Rey

IO Interactive hat die Titelsequenz zu 007 First Light vorgestellt. Neben dem von Lana Del Rey gesungenen Titelsong ist ab sofort auch eine neue Episode der Entwicklerreihe „Beyond the Light“ verfügbar, die sich dem Soundtrack des Spiels widmet.

Mit der Veröffentlichung der Titelsequenz rückt bei 007 First Light diesmal die Musik in den Mittelpunkt. Der Titelsong stammt von Lana Del Rey, die das Stück gemeinsam mit David Arnold geschrieben hat. Arnold kehrt damit für das Projekt in das Bond-Umfeld zurück. Die neue Sequenz wurde im Rahmen der BAFTA Games Awards thematisiert und ist inzwischen online abrufbar.

Parallel dazu hat IO Interactive die vierte Episode der Begleitreihe „Beyond the Light“ veröffentlicht. Die Folge konzentriert sich auf den Soundtrack von 007 First Light und enthält laut offizieller Beschreibung Interviews mit Mission and Audio Director Dominic Vega sowie dem Komponisten-Duo The Flight. Darin geht es unter anderem um den musikalischen Ansatz des Spiels und die Arbeit an einer neuen Bond-Interpretation im Videospielbereich.

007 First Light erscheint laut offizieller Website am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist weiterhin für Sommer 2026 angekündigt. Ergänzend ist auch die neue „Beyond the Light“-Episode online verfügbar.

Fakten