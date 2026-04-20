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Vier neue Trailer zu Owlcat-Spielen und eine Ladung Romantik

von Hannes Linsbauer0

Owlcat Games hat im Rahmen der Find Your Next Game Show vier neue Trailer zu eigenen Spielen und Publishing-Titeln enthüllt.

Warhammer 40,0000: Dark Heresy bekam einen Companion-Trailer zum Überlebenskünstler Haymar Devos spendiert; außerdem wurde der neue Begleiter für Warhammer 40,0000: Rogue Trader enthüllt, ein mysteriöser Tech-Priest mit Problemen bei der Vergangenheitsbewältigung.

Das Japan-RPG Shadow of the Road erhielt ebenfalls einen neuen Trailer, der die Welt und die Fraktionen, die um die Vormacht kämpfen, genauer vorstellt.

Und das Sci-fi-Survival-Game Blind Descent gab zum ersten Mal einen kleinen Blick auf die Story preis, die Spieler unter der Marsoberfläche erwartet.

Außerdem hat Owlcat Games in einem detaillierten Blick hinter die Kulissen Einblick in einen Aspekt gegegen, der Spielern besonders am Herzen liegt: Romance. Der neue Dev Kitchen-Blogpost zeigt, wie die Entwickler das Thema mechanisch und narrativ angehen und warum es nie möglich sein wird, alle Charaktere zu romancen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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