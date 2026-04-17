METRO 2039: Eine Reise ins dunkle Herz des postapokalyptischen Moskaus

Deep Silver und 4A Games haben mit METRO 2039 den nächsten Teil der Reihe vorgestellt. Das storygetriebene Einzelspieler-Spiel soll im Winter für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Deep Silver hat METRO 2039 offiziell angekündigt. Das neue Spiel von 4A Games erscheint laut Publisher noch in diesem Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie auf Steam und im Epic Games Store. Vorgestellt wurde der Titel im Rahmen eines Showcase-Streams, der neben Entwicklerinterviews auch erstes Material aus dem Spiel zeigt.

Laut Ankündigung setzt METRO 2039 erneut auf eine lineare, storygetriebene Einzelspieler-Kampagne aus der Ego-Perspektive. Gezeigt wurden ein Reveal-Trailer, ein kurzer Gameplay-Teaser sowie erste Einblicke in die bekannte Metro-Atmosphäre mit engen Tunneln, Mutantenkämpfen und der typischen Ausrüstung der Reihe. Dazu zählen unter anderem die bekannten Waffen und die Armbanduhr des Protagonisten.

Inhaltlich spielt METRO 2039 25 Jahre nach dem Atomkrieg unter dem verseuchten Moskau. Die verbliebenen Fraktionen der Metro sollen sich unter dem sogenannten Novoreich zusammengeschlossen haben. Angeführt werde dieses von Hunter, einem bekannten Spartaner aus dem Serienkosmos. Spieler übernehmen die Rolle des „Strangers“, eines vollständig vertonten Protagonisten, der nach eigenen Angaben gegen seinen Willen in die Metro zurückkehren muss.

4A Games verweist zudem darauf, dass die Entwicklung des Spiels durch den Krieg in der Ukraine geprägt worden sei. Das Studio wurde in der Ukraine gegründet und arbeitet heute laut Mitteilung von Standorten in Kiew und Malta aus. Die Geschichte von METRO 2039 solle sich daher stärker mit Entscheidungen, Konsequenzen und dem Preis einer gesicherten Zukunft beschäftigen.

Der Showcase-Stream ist auf YouTube abrufbar, ebenso der Reveal-Trailer in einer USK-Version und einer PEGI-Version. Der komplette Showcase kann hier angesehen werden.

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