SAROS – Technische Features und Verbesserungen für PS5 Pro

Ab dem 30. April ist SAROS exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Der Titel wird von den Action-Experten von Housemarque, den Machern von Returnal, entwickelt.

In dem Titel übernehmen Spieler die Rolle von Arjun Devraj, einem Vollstrecker des Soltari-Konzerns, der auf die gestaltwandelnde Welt Carcosa entsandt wurde – einem Planeten voller Geheimnisse und Gefahren.

In einem Beitrag auf dem PlayStation.Blog äußerte sich Housemarque nun zu verschiedenen technischen Features und den Verbesserungen der PlayStation 5 Pro-Version von SAROS.

Sowohl auf PS5 als auch auf PS5 Pro bietet der Titel stabile 60 Bilder pro Sekunde, weiterentwickeltes 3D Audio, ultrakurze Ladezeiten dank SSD und ein immersives Spielerlebnis aufgrund der Features des DualSense Wireless-Controllers. Mit den adaptiven Triggern werden verschiedene Feuermodi gesteuert und das haptische Feedback sorgt für ein greifbares Erlebnis der mysteriösen Welt Carcosa.

Spieler auf PS5 Pro können sich zudem über aktualisierte PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sowie verbesserte Basis-Render-Auflösung freuen. Durch die Nutzung des im März veröffentlichten PSSR-Upscalers kann SAROS in gestochen scharfer Grafik genossen werden, die sich kaum von nativen 4K unterscheidet. Dank der Verbesserung der Basis-Render-Auflösung vor dem Upscaling entsteht zudem eine nochmals verbesserte Darstellung. Darüber hinaus wurden viele kleine Anpassungen an Reflexionen und der allgemeinen Qualität vorgenommen, um zu gewährleisten, dass die Verbesserung nicht nur mehr Pixel hat, sondern auch der gerenderte Inhalt korrekt damit skaliert.