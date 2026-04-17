Battlefield Studios präsentiert umfassende Roadmap für 2026

Battlefield Studios veröffentlicht eine umfassende Roadmap für das Jahr 2026 und gibt einen detaillierten Ausblick auf kommende Inhalte für Battlefield 6 und REDSEC.

Die Übersicht zeigt zentrale Entwicklungen des Jahres, darunter neue großflächige Karten, die Rückkehr von Seegefechten sowie mehrere priorisierte Funktionen, die im Laufe des Jahres implementiert werden.

Überblick über die Inhalte 2026

Mit Beginn von Season 3 im Mai erscheint eine Neuinterpretation der klassischen Battlefield 4-Karte Golmud-Bahn. Sie wird zur bislang größten Karte in Battlefield 6. Die Karte ist in Tadschikistan nach den Ereignissen der Kampagne angesiedelt und wurde visuell wie spielerisch an die technischen Standards von Battlefield 6 angepasst.

Im weiteren Verlauf der Season folgt eine überarbeitete Version des Großen Basars aus Battlefield 3, die nun unter dem Namen Basar von Kairo erscheint.

Season 3 markiert zudem den Start des Ranglistenspiel-Erlebnisses von REDSEC. Dieses beginnt im Modus Battle Royale — Quads und bildet die Grundlage für ein wettkampforientiertes Spielerlebnis, das in kommenden Seasons auf Basis von Community-Feedback weiter ausgebaut wird.

Sommer-Update und Rückkehr von Gefechten auf See

Season 4 startet im Sommer und führt Seegefechte sowohl in Battlefield 6 als auch in REDSEC ein. Mit Tsuru-Riff erscheint eine neue, marinebasierte Karte, die das bislang größte Einsatzgebiet der Reihe darstellt. Sie umfasst weitläufige Luft- und Seeareale, neue maritime Fahrzeuge, Flugzeugträger mit einsatzbereiten Flugdecks sowie ein dynamisches Wellensystem, das die Intensität der Gefechte auf See erhöht.

Darüber hinaus kehrt mit Wake Island eine der bekanntesten Karten der Seriengeschichte zurück.

Jahresabschluss mit Season 5

Season 5 bildet den Abschluss des Jahres und führt das Franchise an einen neuen Schauplatz. Als besonderes Highlight erscheinen drei Karten innerhalb einer einzigen Season.

Weiterentwicklung des Spielerlebnisses

Parallel zu den saisonalen Inhalten arbeitet das Team von Battlefield Studios kontinuierlich an Verbesserungen der Spielqualität und des Kampfgefühls. Die enge Zusammenarbeit mit der Community bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Entwicklungsstrategie.

Zu den priorisierten Funktionen, die 2026 veröffentlicht werden, zählen Ranglisten, ein Zuschauermodus, der Umgebungschat sowie ein Server-Browser mit persistenten Servern. Diese Erweiterungen sollen zusätzliche Möglichkeiten bieten, bevorzugte Spielerlebnisse zu erstellen und zu nutzen.

Im kompetitiven Bereich erscheinen in diesem Jahr die Open- und Elite Series, die den Höhepunkt des Wettkampfs in Battlefield darstellen. Sie folgen auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Ranglistenspiel-Erlebnisses mit der Community und präsentieren das kompetitivste Gameplay der Reihe auf internationaler Bühne.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.