SNK und PLAION kündigen das NEOGEO AES+ für den 12.11.2026 an

PLAION REPLAI bringt das NEOGEO AES in Zusammenarbeit mit SNK als NEOGEO AES+ zurück. Die Retro-Konsole erscheint am 12. November 2026 in zwei Editionen und soll originale AES-Cartridges unterstützen.

PLAION REPLAI hat das NEOGEO AES+ angekündigt. Die neue Hardware entsteht in Zusammenarbeit mit SNK, dem Hersteller des ursprünglichen NEOGEO AES, und soll am 12. November 2026 erscheinen. Vorbestellungen sind laut Ankündigung ab sofort möglich. Die Standard Edition wird mit einer UVP von 199,99 Euro angegeben, die 35th Anniversary Edition mit 299,99 Euro.

Die Neuauflage soll laut PLAION REPLAI nicht auf Emulation setzen, sondern auf ASICs. Damit will der Hersteller ein möglichst nah am Original orientiertes Hardware- und Software-Erlebnis bieten. Bestätigt ist außerdem die Kompatibilität mit originalen NEOGEO-AES-Cartridges. Neben dem klassischen AV-Ausgang für CRT-Bildschirme verfügt das NEOGEO AES+ über HDMI-Ausgabe mit geringer Latenz und bis zu 1080p. Über ein Bildschirm-BIOS und DIP-Schalter sollen unter anderem Sprache, Anzeigemodi und Hardware-Übertaktung eingestellt werden können.

Zum Start sind zehn Spiele als neue Cartridges geplant: Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord und Over Top. Die einzelnen Cartridges werden mit einer UVP von 79,99 Euro genannt.

Alle Versionen der Konsole sollen mit Netzteil, HDMI-Kabel und Arcade-Stick ausgeliefert werden. Zusätzlich plant PLAION REPLAI weiteres Zubehör, darunter einen Arcade-Stick, der kabelgebunden und kabellos genutzt werden kann, eine aktualisierte Speicherkarte ohne Knopfzelle sowie ein Gamepad im Stil des Originals. Die 35th Anniversary Edition enthält neben der Konsole auch einen kabellosen Arcade-Stick, eine Metal Slug-Cartridge und eine Speicherkarte in Weiß. Die weiße Metal Slug-Cartridge ist laut Ankündigung nur in diesem Bundle enthalten.

Ein Ankündigungstrailer wurde ebenfalls veröffentlicht. Weitere Informationen zum System, zur Software und zum Zubehör gibt es auf der offiziellen Webseite von PLAION REPLAI.

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