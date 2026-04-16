Turtle Beach kündigt kabelloses Multiplattform-Headset Stealth Pro II an

Turtle Beach hat mit dem Stealth Pro II ein neues kabelloses Gaming-Headset vorgestellt. Das Modell erscheint in Varianten für Xbox sowie PC/PlayStation, unterstützt mehrere Plattformen und kann ab sofort vorbestellt werden.

Turtle Beach erweitert sein Headset-Portfolio um das Stealth Pro II. Das neue kabellose Gaming-Headset ist als Nachfolger des Stealth Pro positioniert und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ein hochwertiges Multiplattform-Modell mit aktivem Noise Cancelling, Bluetooth-Unterstützung und austauschbaren Akkus suchen.

Das Stealth Pro II setzt auf 60-mm-Eclipse-Doppeltreiber und bietet laut Hersteller 24-Bit/96-kHz-Hi-Res-Wireless-Audio über eine 2,4-GHz-USB-Verbindung mit niedriger Latenz. Die Hi-Res-Zertifizierung stammt von der Japan Audio Society. Die Funktion ist laut Turtle Beach auf PCs oder anderen Systemen verfügbar, die eine Ausgabe mit 24 Bit und 96 kHz unterstützen. Zusätzlich werden Dolby Atmos, aktive Geräuschunterdrückung und parallele Nutzung von 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth 5.3 genannt.

Eine der zentralen Neuerungen ist CrossPlay 2.0. Damit lässt sich das Headset laut Hersteller zwischen bis zu vier Plattformen beziehungsweise Quellen umschalten. Im Lieferumfang befinden sich eine Sender-Dockingstation und ein Sender; zusätzliche Sender sollen separat erhältlich sein. Das Xbox-Modell ist mit Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und 5, PC sowie Bluetooth-fähigen Mobilgeräten kompatibel. Die PC/PlayStation-Version unterstützt PC, PlayStation 4 und 5 sowie Bluetooth-Geräte.

Für Sprachkommunikation bietet Turtle Beach ein abnehmbares unidirektionales 9-mm-Mikrofon mit Flip-to-Mute-Funktion und KI-gestützter Geräuschunterdrückung. Zusätzlich sind Beamforming-Mikrofone integriert, sodass das Headset auch ohne Bügelmikrofon verwendet werden kann. Einstellungen wie EQ, Mikrofon-EQ, Empfindlichkeit und Noise Gate lassen sich über die Swarm-II-App anpassen.

Zur Ausstattung gehören außerdem zwei austauschbare Akkus mit laut Hersteller jeweils bis zu 40 Stunden Laufzeit. Während ein Akku im Headset genutzt wird, kann der zweite in der Dockingstation geladen werden. Beim Design nennt Turtle Beach eloxiertes Aluminium, Soft-Touch-Materialien, Memory-Foam-Ohrpolster mit ProSpecs-Brillenaussparung, einen Kopfbügel mit Netzgewebe-Aufhängung sowie ein mitgeliefertes Hartschalenetui.

Das Turtle Beach Stealth Pro II ist ab sofort über die offizielle Turtle-Beach-Webseite und bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349,99 Euro. Der Marktstart ist laut offizieller Ankündigung für den 17. Mai 2026 geplant.

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