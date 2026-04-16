Die Demo für Sudden Strike 5 ist zurück – bereit zur Schlacht

Die Demo zu Sudden Strike 5 steht wieder zum Download bereit. Die neue Version soll vor allem Performance-Probleme, Ruckler und Stabilitätsprobleme beheben, die nach dem Steam Next Fest gemeldet wurden.

Die Demo zu Sudden Strike 5 ist in einer überarbeiteten Version wieder verfügbar. Grundlage für die Anpassungen war laut Entwicklerteam das Feedback aus der Steam-Next-Fest-Demo, bei der Spielerinnen und Spieler unter anderem Probleme mit Performance, Stottern und Stabilität gemeldet hatten.

Im Mittelpunkt der neuen Demo-Version stehen technische Verbesserungen. Die Bildrate soll nun höher und stabiler ausfallen. Dafür wurden unter anderem visuelle Effekte optimiert, um die GPU-Auslastung zu senken. Auch die Einheitenanimationen wurden überarbeitet, damit größere Truppenmengen auf dem Schlachtfeld weniger CPU-Leistung beanspruchen.

Zusätzlich wurden Kampfsituationen optimiert, in denen zuvor Frame-Drops auftreten konnten. Dazu zählen etwa Mündungsfeuer, Einschlagseffekte und andere rechenintensive Momente. Verbesserungen beim Frame Pacing sollen außerdem für ein gleichmäßigeres Spielgefühl sorgen. Laut Mitteilung wurden dafür unter anderem Front-Rendering und Autosave-Prozesse angepasst. Texte, Missionsziele und ähnliche Inhalte werden nun vorab zwischengespeichert und nicht mehr erst während des Spielens geladen.

Neben den technischen Änderungen nennt das Team auch Gameplay-Anpassungen. Dazu gehören eine verbesserte Wegfindung für Einheiten sowie ein dynamischeres Verhalten von KI-Patrouillen.

Fakten im Überblick