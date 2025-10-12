Shrine’s Legacy im Test

Eine Heldengeschichte

Auch die Story erinnert an den großen Klassiker. Ihr spielt Rio, einen jungen Mann, der in dem kleinen Dorf Yuril im Fantasy-Land Ardemia lebt. Er besitzt ein altes Schwert (das namensgebende Sword of the Shrine), weiß jedoch nichts von der Bedeutung dieser Waffe. Seine Jugendliebe Mala lebt ebenfalls im Dorf, ebenso wie seine Eltern. Eines Tages beginnt das Unheil – der Dämon Aklor, der eigentlich vor hunderten Jahren verbannt wurde, kehrt mit einer Schaar an Kriegern zurück, und macht sich auf die Suche nach dem Schwert. Denn Aklor weiß, das nur das Sword of the Shrine ihn besiegen kann. Neben Aklor ist diese Information auch der Zauberin Reima bekannt, einer jungen Frau, die sich mit Rio verbündet, um das Schwert von Aklor fernzuhalten bzw. um ihn zu vernichten. Außerdem hat sie auch den ersten von acht benötigten magischen Edelsteinen – denn nur wenn alle acht der im ganzen Land versteckten Edelsteine in das Schwert eingesetzt werden, kann damit Aklor ein für alle Mal (oder bis zur Fortsetzung) besiegt werden. Und das wäre auch schon die Hauptgeschichte – erforscht das Land und seine Dungeons, findet die acht Edelsteine, besiegt die Bossgegner, die sie beschützen, und setzt sie in das Sword of the Shrine ein, um damit schließlich Aklor zu besiegen. Auf dem Weg dorthin warten aber selbstverständlich auch noch eine ganze Menge an Nebenmissionen, die unsere beiden Helden im Land Ardemia erleben können.

Ihr könnt mit eurer Waffe zuschlagen, einen Zauberspruch sprechen, gehen oder schnell laufen. Euer Charakter verfügt über ein Inventar mit verschiedenen Waffen und Kleidungsstücken, Tränken, Juwelen, Verbrauchsmaterialien und Quest-Gegenständen. Eine Landkarte (sofern ihr sie gefunden habt) hilft euch in den Dungeons bei der Orientierung. Der wichtigste Charakterwert sind eure Hitpoints, daneben gibt es noch Werte für Kraft, Verteidigung, Magie und Widerstandsfähigkeit, dazu Erfahrungspunkte. Sehr komplex ist der Rollenspielteil also nicht. Durch das Finden der Edelsteine für euer Schwert erlernt ihr neue magische Fähigkeiten, durch das Tragen von magischen Juwelen (ihr könnt einige davon finden aber nur ein paar davon gleichzeitig tragen) könnt ihr bestimmte Fähigkeiten verbessern.

Das Gameplay besteht vor allem aus dem Kampf mit diversen Gegnern. Tote Gegner bleiben übrigens (zumindest einige Zeit) tot, auch wenn ihr den Bildschirm verlasst und danach wieder betretet. Um voranzukommen, müssen auch regelmäßig kleine Puzzles (beispielsweise Felsen verschieben, Druckplatten aktivieren) gelöst oder Schlüssel gefunden (beziehungsweise erkämpft) werden, um die immer wieder am Weg auftauchenden Hindernisse/Sperren zu entfernen. Im Laufe des Spieles redet ihr mit diversen NPCs, erfüllt deren Aufträge, und erkundet das Land, in dem auch eine ganze Menge an versteckten optionalen Überraschungen verborgen sind. Gespeichert wird ausschließlich manuell an den vielen im Land verteilten Schreinen. Tote Gegner werden dadurch nicht wiederbelebt, eure Gesundheit aber voll aufgefüllt. Solltet ihr sterben, startet ihr am letzten Schrein – dann sind die Gegner aber auch wieder am Leben.