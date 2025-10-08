Extremely Powerful Capybaras im Test

Vampire Survivors – again

Extremely Powerful Capybaras ist also ein weiterer Clone des phänomenalen Erfolgsspieles Vampire Survivors, gut abgemischt mit der Grafik von Kingdom Rush, abgerundet durch die Hinzufügung einiger niedlicher, pelziger Nagetiere. Ob alleine oder mit bis zu vier Freunden gespielt, das ultimative Ziel ist das möglichst lange Überleben. Dabei nutzt man die unzähligen magischen Kräfte, die man im Laufe des Spiels freischaltet, um seinen Capybara zu stärken, während Welle um Welle von Feinden aus allen Seiten heranläuft. Eure Charaktere können auch einen Synergieeffekt nutzen und noch mächtiger werden, wenn ihr ihre Standardfähigkeit und zusätzlich eine (je nach Klasse unterschiedliche) Fähigkeit maximal erhöht.

Die Gegner sind dumm wie Brot und steuern einfach direkt auf euch zu. Später schießen sie leider auch auf euch, was den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht. In üblicher Manier tötet man Gegner automatisch, die dann wiederum Erfahrung liegen lassen, die ihr danach einsammelt. Die vier Karten (drei davon müssen erst frei geschalten werden) sind relativ klein, ihr erreicht recht schnell den Kartenrand. Extremely Powerful Capybaras bietet auch ein paar Roguelite-Elemente. Nach einer bestimmten Zeit (15 Minuten) erscheint ein Endgegner – besiegt ihn, und ihr erhaltet CapyTokens, die ihr im Hub ausgeben könnt, um eure Werte dauerhaft zu verbessern (daher auch in zukünftigen Runs) oder um zwei neue Klassen freizuschalten. Sammelt CapyCoins, mit denen ihr Upgrades für eure Waffen und passiven Fähigkeiten kaufen sowie Klassenfähigkeiten freischalten könnt. Capyblessings (ebenfalls für Upgrades im Hub) könnt ihr erhalten, wenn ihr manchmal im Spiel erscheinende Zonen lange genug verteidigen könnt. Insgesamt ist der Hub aber recht unspektakär. Wenige Shops, ein Trainingsbereich und ein Bereich, in dem ihr eure eure Errungenschaften anschauen könnt. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen (und tun). Anfangs stehen vier verschiedene Capybaras (Klassen) zur Verfügung, die sich auch recht unterschiedlich spielen.