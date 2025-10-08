Extremely Powerful Capybaras im Test

Es ist hektisch, es ist chaotisch, aber es macht unglaublich süchtig und außerdem ist es am 25. September 2025 endlich für alle gängigen Konsolen erschienen – Extremely Powerful Capybaras.
Für den PC ist Extremely Powerful Capybaras schon zum Weihnachtsgeschäft 2023 auf Steam heraus gekommen, nun gibt es das Game auch für eure PlayStation, Xbox und Switch.
Extremely Powerful Capybaras (auf deutsch: überaus mächtige Wasserscheine) ist ein typisches bullet-hell time-survivor roguelite Spiel. Also so ein Spiel, wo ihr herumlauft, automatisch Gegner in eurer Nähe tötet, die Kugeln die sie hinterlassen (=Erfahrung) einsammelt und bei genug Erfahrung eines von vier (zufälligen) Updates auswählen könnt, um euren Charakter mit aktiven oder passiven Fähigkeiten stärker zu machen. Die Kunst des Überlebens besteht darin, einen möglichst starken Build zu erschaffen, der mit unzähligen automatisch feuernden Fähigkeiten die heranstürmenden Gegner eliminiert. Eure einzige Fähigkeit neben der normalen Bewegung besteht darin, dass ihr auch Dashen könnt, um so aus besonders brenzligen Situationen zu entkommen.
Vampire Survivors – again
Extremely Powerful Capybaras ist also ein weiterer Clone des phänomenalen Erfolgsspieles Vampire Survivors, gut abgemischt mit der Grafik von Kingdom Rush, abgerundet durch die Hinzufügung einiger niedlicher, pelziger Nagetiere. Ob alleine oder mit bis zu vier Freunden gespielt, das ultimative Ziel ist das möglichst lange Überleben. Dabei nutzt man die unzähligen magischen Kräfte, die man im Laufe des Spiels freischaltet, um seinen Capybara zu stärken, während Welle um Welle von Feinden aus allen Seiten heranläuft. Eure Charaktere können auch einen Synergieeffekt nutzen und noch mächtiger werden, wenn ihr ihre Standardfähigkeit und zusätzlich eine (je nach Klasse unterschiedliche) Fähigkeit maximal erhöht.
Die Gegner sind dumm wie Brot und steuern einfach direkt auf euch zu. Später schießen sie leider auch auf euch, was den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht. In üblicher Manier tötet man Gegner automatisch, die dann wiederum Erfahrung liegen lassen, die ihr danach einsammelt. Die vier Karten (drei davon müssen erst frei geschalten werden) sind relativ klein, ihr erreicht recht schnell den Kartenrand. Extremely Powerful Capybaras bietet auch ein paar Roguelite-Elemente. Nach einer bestimmten Zeit (15 Minuten) erscheint ein Endgegner – besiegt ihn, und ihr erhaltet CapyTokens, die ihr im Hub ausgeben könnt, um eure Werte dauerhaft zu verbessern (daher auch in zukünftigen Runs) oder um zwei neue Klassen freizuschalten. Sammelt CapyCoins, mit denen ihr Upgrades für eure Waffen und passiven Fähigkeiten kaufen sowie Klassenfähigkeiten freischalten könnt. Capyblessings (ebenfalls für Upgrades im Hub) könnt ihr erhalten, wenn ihr manchmal im Spiel erscheinende Zonen lange genug verteidigen könnt. Insgesamt ist der Hub aber recht unspektakär. Wenige Shops, ein Trainingsbereich und ein Bereich, in dem ihr eure eure Errungenschaften anschauen könnt. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen (und tun). Anfangs stehen vier verschiedene Capybaras (Klassen) zur Verfügung, die sich auch recht unterschiedlich spielen.
(Bis zu) vier Spieler
Was hebt denn Extremely Powerful Capybaras aus der Masse der Vampire Survivors Clone ab? Das ist wohl eindeutig der lokale/online Vier-Spieler-Modus. Es gibt zwar ein paar wenige Survivor-Spiele, die ebenfalls vier Spieler unterstützen (wie beispielsweise seit einem Update das original Vampire Survivors), im Regelfall spielt ihr aber alleine. Nicht so bei Extremely Powerful Capybaras – und das macht eindeutig am meisten Spaß, wenn ihr zu viert auf der Couch sitzt und gemeinsam versucht, euch der anstürmenden Horden von immer zahlreicher anrennenden Feinden zu erwehren. Wenn eure Freunde sich das (recht leistbare) Spiel auch gekauft haben, könnt ihr es auch online miteinander spielen. Bei guter Internetanbindung ist es ebenfalls möglich, das ihr nur mit einer Kopie des Spieles zu viert online spielt, indem ihr Steam Remote Play Together benützt. Stirbt einer eurer Freunde, könnt ihr ihn Wiederbeleben, wenn ihr in seiner Nähe eine bestimmte Anzahl an Gegnern tötet. Generell ist das Spiel zu viert deutlich einfacher – wenn ihr zu viert alle ordentlich aufgerüstet seit, sterben eure Gegner schneller als Fliegen. Wenn ihr euch weiter voneinander entfernt, zoomt das Spiel aus dem Bildschirm heraus und zeigt das Geschehen aus größerer Entfernung – echt gut gemacht!
Zusammenfassung
FAZIT
Extremely Powerful Capybaras ist ein vergleichsweise einfach gestricktes Spiel nach dem Muster von Vampire Survivors, aber es macht Spaß. Durch seinen vier Spieler-Modus hat es eine Eigenschaft, die es aus der Masse der vergleichbaren Spiele abhebt. Es macht Laune, zusammen mit Freunden auf der Couch zu sitzen und ein übermächtiges Team aufzubauen, das sich gegenseitig unterstützt und (wenn ein Run gut läuft) tausende Gegner in wenigen Minuten vom Bildschirm fegen kann. Für Fans des Genres, die gerne mit Freunden spielen, definitiv einen zweiten Blick wert!