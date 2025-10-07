Inhuman Resources: A Literary Machination im Test

Diese Frage habe ich mir auch schon bei manchen Firmen gestellt, bei denen ich in den letzten Jahren zu arbeiten begonnen habe. Aber so schlimm wie bei Inhuman Resources: A Literary Machination war es in der Realität bei mir dann doch noch nie. Zumindest nicht ganz so schlimm.

Die Miete ist bereits seit zwei Monaten überfällig, ich habe immer noch keinen Job. Die Wohnung schaut aus wie ein Saustall. Ich habe eine klinische Depression. So kann es nicht weitergehen. Also nehme ich das Angebot meiner Tante an – einen Job bei SMYRNACORP. Und dort geht es so richtig ab – sadistische Vorgesetzte, völlig irre Kollegen, und wirkliche „Geschäftsgeheimnisse“. Schon die notwendige Unterschrift am Dienstvertrag – mit meinem Blut – hätte mich misstrauisch machen müssen. Das ganze Setting erinnert mich an die Serie Severance. Vielleicht hätte ich mir doch einen anderen Job suchen sollen…