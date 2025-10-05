Silent Hill f im Test

Die Entscheidung, Kämpfe etwas mehr in den Vordergrund zu rücken und den Fokus mehr auf Action zu legen als bei den älteren Teilen, ist okay, kann man machen, aber dann doch bitte ordentlich.

Wir beginnen zwar ziemlich „realistisch“ mit wenig Ausdauer und ohne große Skills – was ja auch authentisch ist, da wir ein, ihr erinnert euch, Schulmädchen sind und kein Elitesoldat –, aber das ändert sich ab der zweiten Spielhälfte spürbar. Die Angst vor den immer wieder kommenden „Standardgegnern“ verfliegt dann relativ schnell, schon allein, weil wir oft gezwungen werden, uns ihnen zu stellen.

Immer wieder kommen wir in enge Gänge und müssen kämpfen. Also prügeln wir uns durch diese Schläuche und hoffen, dass dabei nicht unsere Waffe kaputtgeht – die sind nämlich nicht unzerstörbar und sollten regelmäßig repariert werden. Leider kämpft auch die Steuerung bei so manchen Konfrontationen. Zu oft kommen wir von einer Wand einfach nicht mehr weg, weil es schlichtweg keinen Platz gibt, und wir werden von Gegnern attackiert, ohne ausweichen zu können. Das sorgt schon manchmal für Frust und fühlt sich eher nach PlayStation 2-Zeiten an als nach 2025. So kommt es nicht selten vor, dass man sich sträubt, in den nächsten Raum zu gehen – aber nicht aus Angst, wie es beim Silent Hill 2 Remake der Fall war, sondern eher, weil man keinen Bock hat, dort wieder sein halbes Inventar an Heilgegenständen zu verbraten.

Hat man hingegen genug Spielraum, sind die Kämpfe nicht mehr ganz so unkontrolliert. Ausweichen und die Angriffsmuster der diversen Gegner erkennen, um dann im richtigen Moment anzugreifen – nichts Großartiges, und wir haben das definitiv schon besser umgesetzt gesehen als hier. Leider hat sich diese fehlende Kreativität auch auf die Bosskämpfe übertragen. Die Monster sind so wunderschön designed und schocken einen beim ersten Auftauchen auch richtig, doch dann stehen wir da und stechen oder schlagen auf sie ein und hoffen eigentlich nur, dass der Kampf schnell erledigt ist, und wir mit der Story weitermachen können.

Ihr merkt, ich bin da der gleichen Meinung wie viele andere Spielerinnen und Spieler, was das Kampfsystem angeht. Es ist mir nicht leichtgefallen, die rosarote Brille abzunehmen – handelt es sich doch um ein Silent Hill, und dann noch in Japan. Das Kampfsystem hat es mir aber dann schlagartig leichter gemacht, da es mindestens so gruselig ist wie die Monster selbst.