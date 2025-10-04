Aztecs: The Last Sun im Early Access Test

Gameplay – Mikromanagement!

Ihr spielt den Anführer Tlatoani. Eure Aufgabe ist es, die die aztekische Stadt Tenochtitlán zu bauen. Als erstes Produktionsgebäude wird ein Holzfällerlager errichtet, das ihr mit einem Fußweg mit dem Stadtzentrum (Wohnhütten, Tempel) verbindet. Ohne Straßenanbindung finden eure Leute nicht hin (obwohl sie das Gebäude gerade gebaut haben). Nach Fertigstellung weist ihr dem Gebäude ein paar Arbeiter zu – sonst passiert in den Produktionsgebäuden nicht viel. Dann baut ihr ein erstes Lager. So weit, so klar. Aber das Lager bleibt leer – so lange ihr nicht einen Transportweg vom Holzfällerlager zum Lager eingerichtet habt, und zumindest einen Arbeiter diesem Transportweg zugewiesen habt. Erst dann beginnt die erste Kette zu funktionieren und das Lager füllt sich mit Holz. Produktionsketten sind das Herz des Spieles – so wie einst bei den Siedlern müsst ihr darauf achten, dass die einzelnen Teile jeder Produktionskette reibungslos ineinander greifen und kein Steinchen ins Getriebe rutscht.

Auch die Götter müssen besänftigt werden, um eure Stadt zu beschützen. Das macht ihr mit – Blut. Der erste Blutaltar ist eines der ersten Gebäude, das eure Stadt benötigt. So wie Holz, Steine, Nahrung, Kakao oder Gold ist Blut eine der wesentlichen Ressourcen, die ihr zum Aufbau und Überleben der Stadt unbedingt sammeln müsst. Opfert ihr kein Blut, erweckt ihr auch den Zorn der Götter – und es gibt Plagen wie Trockenheit oder eine Flut. Ein recht umfangreicher Technologiebaum muss freigeschalten werden, um die Entwicklung der Stadt zu ermöglichen. Legt die angrenzenden Sümpfe trocken, indem ihr Kanäle baut und so die bebaubare Landfläche vergrößert, baut Handelswege zu den angrenzenden Siedlungen.

Der kontinuierliche Ausbau der Stadt wird von einer Hintergrundgeschichte begleitet. Euer Volk ist eigentlich eine Gruppe von Flüchtlingen, und eure Feinde lassen euch auch an dem neuen Ort nicht in Frieden leben. Von Anfang an steht eure Siedlung in Gefahr, von ihren alten Feinden wieder zerstört zu werden. Die Göttin des Mondes ist nicht gut auf euch zu sprechen. Und das nur, weil ihr den Sonnengott anbetet… Jedenfalls braucht ihr in der Nacht einen Schutzschild, der durch Blut aufrecht erhalten wird. Die Story ist von der Geschichte und Mythologie der Azteken inspiriert, aber natürlich vollkommen fiktional. Sie sorgt aber jedenfalls dafür, dass ihr nicht einfach nur in Ruhe die Stadt bauen könnt, sondern immer auch die für das Überleben notwendigen Schutzmaßnahmen treffen müsst.