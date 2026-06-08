Expeditions: Samurai erscheint im Sommer 2026 im Early Access

Expeditions: Samurai führt die historische Rollenspielreihe nach Japan. THQ Nordic und Campfire Cabal planen den Early-Access-Start für PC im Sommer 2026; die Vollversion ist derzeit für Q1 2027 vorgesehen.

THQ Nordic und das dänische Studio Campfire Cabal haben Expeditions: Samurai angekündigt. Das rundenbasierte historische Rollenspiel ist um das Jahr 1600 in Japan angesiedelt und soll im Sommer 2026 auf PC in den Early Access starten. Eine Steam-Seite ist bereits online, außerdem wurde ein Announcement-Trailer veröffentlicht.

Inhaltlich setzt Expeditions: Samurai auf eine alternative historische Ausgangslage. Statt William Adams in den Mittelpunkt zu stellen, übernehmen Spieler:innen die Führung über Überlebende des holländischen Schiffs „De Albatros“, die nach einem Angriff die Küste Japans erreichen. Dort werden sie in die Konflikte der späten Sengoku-Zeit hineingezogen, in der verschiedene Kriegsherren um Macht und Einfluss kämpfen.

Wie frühere Teile der Reihe soll auch Expeditions: Samurai Entscheidungen mit langfristigen Folgen bieten. Die Begleitergruppe umfasst acht Charaktere, die jeweils eigene Hintergründe, Questreihen und Ziele mitbringen. Je nach Spielweise können sich Freundschaften, Rivalitäten oder Romanzen entwickeln. Der finale Umfang wird auf rund 60 Stunden Spielzeit ausgelegt, sämtliche Dialoge sollen vertont sein.

Das Kampfsystem bleibt rundenbasiert, soll aber stärker auf simultane Aktionen setzen. Neben klassischen Angriffen mit europäischen und japanischen Waffen spielen auch Schleichen, Hinterhalte und Umgebungsinteraktionen eine Rolle. Neu für die Reihe ist außerdem ein Koop-Modus mit Drop-in/Drop-out-Unterstützung, über den ein:e zweite:r Spieler:in laufenden Partien beitreten kann.

Während des Early Access sollen zusätzliche Quests, Waffen, Rüstungen und weitere Systeme ergänzt werden. Die vollständige Version ist laut Steam-FAQ derzeit für das erste Quartal 2027 geplant. Dazu zählen unter anderem die komplette Geschichte, Dorfverwaltung, Crafting und weitere Möglichkeiten zur Charakteranpassung.

Fakten zu Expeditions: Samurai