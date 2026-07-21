Konami zeigt Silent Hill: Townfall und Castlevania: Belmont’s Curse auf der gamescom 2026

Konami kehrt zur gamescom nach Köln zurück. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Silent Hill: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sowie mehrere Angebote rund um Yu-Gi-Oh!.

Konami wird auf der gamescom 2026 in Halle 7.1 am Stand A021–B020 vertreten sein. Besucherinnen und Besucher sollen dort Einblicke in mehrere kommende Veröffentlichungen des Publishers erhalten. Die Messe findet offiziell vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt. Bereits am 25. August beginnt die Veranstaltung mit der Opening Night Live.

Neuer Trailer zu Silent Hill: Townfall

Während der Opening Night Live soll ein neuer Trailer zu Silent Hill: Townfall gezeigt werden. Am Messestand plant Konami außerdem eine interaktive Installation zum Psycho-Horrorspiel. Konkrete Angaben zum Ablauf dieser Erfahrung wurden bislang nicht genannt.

Bei Castlevania: Belmont’s Curse können Messebesucher eine spielbare Demo ausprobieren. Der Titel interpretiert die bekannte Spielstruktur der Reihe neu und stellt Rose Belmont, eine Angehörige des Belmont-Clans, in den Mittelpunkt.

Fotokulisse zu Metal Gear Solid

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 wird nicht als spielbare Version angekündigt. Stattdessen plant Konami eine Fotokulisse mit einer zweibeinigen mechanischen Einheit aus dem Umfeld der Reihe. Welche Spiele und Zusatzinhalte in der Sammlung enthalten sein werden, geht aus der gamescom-Ankündigung nicht hervor.

Das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game erhält einen separaten Bereich in Halle 5.2 am Stand B021–A020. Dort können erfahrene Spieler aktuelle Produkte testen. Für Neulinge sind betreute Einführungsduelle vorgesehen. Zusätzlich werden die digitalen Spiele Yu-Gi-Oh! Master Duel und Yu-Gi-Oh! Duel Links präsentiert.

Die wichtigsten Daten