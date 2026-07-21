G-Rebels startet mit VR-Unterstützung in den Early Access

Die Action-Flugsimulation G-Rebels ist ab sofort im Early Access für Windows erhältlich. Die erste Version umfasst das Auftaktkapitel, zusätzliche Missionen, neue Gebiete und einen optionalen VR-Modus.

Entwickler Reakktor Studios und Publisher Senatis haben G-Rebels am 20. Juli 2026 auf Steam veröffentlicht. Das Spiel versteht sich als geistiger Nachfolger des PlayStation-Klassikers

G-Police und verbindet Luftkämpfe mit einer frei erkundbaren, dystopischen Spielwelt.

Die Early-Access-Version enthält neun Hauptmissionen aus dem ersten Kapitel sowie zehn Nebenmissionen. Hinzu kommen Rennen, Kopfgeldjagden, Patrouillen, Eskortaufträge und weitere Aktivitäten. Neben der Metropole Daevos lassen sich zusätzliche Bereiche des sogenannten Atlas-Archipels erkunden.

Optionaler VR-Modus und HOTAS-Unterstützung

Optional kann G-Rebels mit einem PC-VR-Headset gespielt werden. Unterstützt werden außerdem verschiedene HOTAS-Systeme. Die virtuelle Realität ist allerdings nicht zwingend erforderlich; das Spiel lässt sich auch regulär am Bildschirm mit Maus und Tastatur oder einem geeigneten Controller steuern.

Technisch setzt der Titel auf eine zusammenhängende Spielwelt ohne klassische Ladebildschirme, dynamisches Wetter, volumetrische Wolken sowie einen Tag-Nacht-Wechsel. Für leistungsfähigere Systeme steht zusätzlich ein besonders anspruchsvoller Grafikmodus zur Verfügung.

Preis und weitere Entwicklung

G-Rebels kostet regulär 29,99 Euro. Bis zum 27. Juli 2026 gilt auf Steam ein Einführungsrabatt von 20 Prozent, wodurch der Preis vorübergehend auf 23,99 Euro sinkt. Eine kostenlose Demo ist weiterhin verfügbar.

Parallel zum Early-Access-Start wird das Spiel im Steam-Showcase „Games Composed in Germany“ präsentiert. Weitere Informationen zum Entwickler bietet die offizielle Webseite von Reakktor Studios.

Nach dem Early-Access-Start sollen weitere Missionen, Gebiete und zusätzliche Sprachversionen folgen. Einen Termin für die vollständige Veröffentlichung haben Reakktor Studios und Senatis noch nicht genannt.

Fakten zu G-Rebels