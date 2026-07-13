Star Fox im Test

Die Star Fox-Reihe gehört zu einer der traditionsreichsten Marken von Nintendo. Ihren Ursprung hat sie im Jahr 1993 auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES), wo sie mit ihrer damals bahnbrechenden 3D-Grafik dank des Super-FX-Chips technische Maßstäbe setzte. Den endgültigen Durchbruch schaffte die Serie jedoch 1997 mit Star Fox 64, das bis heute als Höhepunkt der Reihe gilt und das Spielprinzip mit verzweigten Routen, abwechslungsreichen Missionen und ikonischen Charakteren wie Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare und Slippy Toad prägte. In den folgenden Jahren experimentierte Nintendo mit neuen Spielkonzepten, etwa Bodenkämpfen in Star Fox Assault oder der Steuerung per Display des Wii U GamePads in Star Fox Zero. Trotz einzelner gelungener Ansätze konnte keines dieser Spiele den Kultstatus von Star Fox 64 erreichen. Umso größer waren die Erwartungen der Fans an eine Rückkehr der Serie auf der Nintendo Switch 2.

Bei Star Fox für die Nintendo Switch 2 handelt sich nicht um ein vollständig neues Abenteuer, sondern um eine moderne Neuauflage des Klassikers Star Fox 64, der in Europa unter dem Namen Lylat Wars bekannt wurde. Nintendo greift damit auf eines der beliebtesten Kapitel der Seriengeschichte zurück und bewahrt das grundlegende Spielprinzip mit den rasanten Arwing-Flügen und den bekannten Charakteren rund um Fox McCloud.

Ein kleiner Disclaimer: Ich selbst habe das Original Star Fox 64 beziehungsweise Lylat Wars selbst nie gespielt, deshalb kann ich keine direkten Vergleiche zwischen der ursprünglichen Version und der Neuauflage für die Nintendo Switch 2 ziehen. Die Bewertung dieses Reviews konzentriert sich ausschließlich auf die aktuelle Version des Spiels und betrachtet sie aus der Perspektive eines neuen Spielers, ohne jeglichen Nostalgie-Bonus.