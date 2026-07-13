Star Fox im Test

Mit dem neuen Star Fox für die Nintendo Switch 2 schickt Nintendo Fox McCloud und seine Crew endlich in das lang ersehnte, nächste Next-Gen-Abenteuer. Doch reicht die Mischung aus Nostalgie und modernen Ideen aus, um die Serie erfolgreich in eine neue Generation zu führen?Unser Test zeigt, ob der Sci-Fi-Kult abhebt oder vorzeitig abstürzt.
Die Star Fox-Reihe gehört zu einer der traditionsreichsten Marken von Nintendo. Ihren Ursprung hat sie im Jahr 1993 auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES), wo sie mit ihrer damals bahnbrechenden 3D-Grafik dank des Super-FX-Chips technische Maßstäbe setzte. Den endgültigen Durchbruch schaffte die Serie jedoch 1997 mit Star Fox 64, das bis heute als Höhepunkt der Reihe gilt und das Spielprinzip mit verzweigten Routen, abwechslungsreichen Missionen und ikonischen Charakteren wie Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare und Slippy Toad prägte. In den folgenden Jahren experimentierte Nintendo mit neuen Spielkonzepten, etwa Bodenkämpfen in Star Fox Assault oder der Steuerung per Display des Wii U GamePads in Star Fox Zero. Trotz einzelner gelungener Ansätze konnte keines dieser Spiele den Kultstatus von Star Fox 64 erreichen. Umso größer waren die Erwartungen der Fans an eine Rückkehr der Serie auf der Nintendo Switch 2.
Bei Star Fox für die Nintendo Switch 2 handelt sich nicht um ein vollständig neues Abenteuer, sondern um eine moderne Neuauflage des Klassikers Star Fox 64, der in Europa unter dem Namen Lylat Wars bekannt wurde. Nintendo greift damit auf eines der beliebtesten Kapitel der Seriengeschichte zurück und bewahrt das grundlegende Spielprinzip mit den rasanten Arwing-Flügen und den bekannten Charakteren rund um Fox McCloud.
Ein kleiner Disclaimer: Ich selbst habe das Original Star Fox 64 beziehungsweise Lylat Wars selbst nie gespielt, deshalb kann ich keine direkten Vergleiche zwischen der ursprünglichen Version und der Neuauflage für die Nintendo Switch 2 ziehen. Die Bewertung dieses Reviews konzentriert sich ausschließlich auf die aktuelle Version des Spiels und betrachtet sie aus der Perspektive eines neuen Spielers, ohne jeglichen Nostalgie-Bonus.
Filmreife Inszenierung
Die Handlung von Star Fox auf der Nintendo Switch 2 bleibt den Grundzügen des Originals treu: Fox McCloud und das Star-Fox-Team kämpfen sich erneut durch das Lylat-System, um den bösen Wissenschaftler Andross und seine Streitkräfte aufzuhalten. Die Switch-2-Fassung erzählt jedoch deutlich mehr über die Figuren und den Konflikt als das Original. Besonders die neuen Zwischensequenzen und Missionsbesprechungen geben der Geschichte mehr Kontext, ersetzen an manchen Stellen die knappen Textinformationen des N64-Vorbilds und machen aus der bekannten Mission ein etwas stärker inszeniertes, filmreifes Abenteuer. Und auch während der Einsätze erscheinen die bekannten Kommentare von Falco, Slippy und Peppy nicht mehr als kurze, pixelige Funkfenster, sondern sind ollvertont, mit ausdrucksstarker Mimik animiert und fließend in das Gameplay eingebunden.
Durch die neuen, cineastischen Zwischensequenzen rund um James McCloud fühlt sich die Kampagne insgesamt runder und inhaltlich gefüllter an. Dennoch können diese Verbesserungen nur bedingt darüber hinwegtäuschen, dass ein einzelner Spieldurchgang von Corneria bis zum finalen Kampf gegen Andross auch auf der Nintendo Switch 2 ähnlich kompakt bleibt wie beim Original. Für den Abschluss der Kampagne benötigt man lediglich etwa zwei bis drei Stunden. Eine kurze Spielzeit, die jedoch durch alternative Routen, neuen Herausforderungen und zusätzliche Spielmodi ausgeglichen wird.
Bewährtes Gameplay
Das Gameplay von Star Fox setzt auf eine Mischung aus schneller Action, präziser Steuerung und einem schnörkellosen Missionsdesign. Als Anführer des Star-Fox-Teams nimmt der Spieler im Arwing-Abfangjäger Platz und erlebt die klassische Rail-Shooter-Formel der Serie: Während die Kamera den Kurs vorgibt und den Spieler unaufhaltsam durch die Level führt, gilt es, Hindernissen auszuweichen, waghalsige Flugmanöver auszuführen und feindliche Geschwader mit gezielten Laserangriffen auszuschalten. Das Tempo bleibt dabei von Anfang bis Ende hoch und sorgt für ein intensives Spielerlebnis ohne längere Verschnaufpausen.
Ein zentraler Bestandteil des Gameplays sind die präzisen Flugmanöver, die dem Spieler volle Kontrolle über den Arwing ermöglichen. Durch den gezielten Einsatz von Boost und Bremse lassen sich Kollisionen vermeiden, Angriffe ausmanövrieren oder Gegner gezielt überholen. Zusätzlich bieten Loopings, Fassrollen und schnelle Ausweichbewegungen nicht nur Schutz vor feindlichem Beschuss, sondern eröffnen auch taktische Möglichkeiten, um Angriffe zu kontern und Gegner aus günstigen Positionen heraus auszuschalten. Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Reaktionsvermögen verleiht den Luftkämpfen eine zusätzliche spielerische Tiefe.
Ein besonderes Highlight des Gameplays sind die zahlreichen Bosskämpfe, die nahezu jede Mission mit einem spektakulären Höhepunkt abschließen. Statt einfache Gegnerwellen abzuarbeiten, verlangt jeder Boss ein anderes Vorgehen: Während manche Angriffsformationen durch geschickte Flugmanöver und präzises Timing gekontert werden müssen, erfordern andere das gezielte Ausnutzen von Schwachstellen. Das verzweigte Routensystem sorgt darüber hinaus dafür, dass man die Kampagne mehrmals durchspielen muss, um überhaupt alle Bosse, Zwischensequenzen und Story-Begegnungen zu sehen.
Mehrspieler und Herausforderungen
Auch beim Multiplayer schlägt die Neuauflage gekonnt die Brücke zwischen Nostalgie und Moderne. Während man 1997 auf dem N64 noch zu viert im lokalen Split-Screen um die Wette flog, nutzt das neue Star Fox die Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 voll aus. Neben dem klassischen Couch-Koop, bei dem ein zweiter Spieler im neuen „Mouse Mode“ als Bordschütze einsteigen kann, bietet das Spiel packende 4-gegen-4-Online-Schlachten. Hier tritt das Team Star Fox in rasanten Dogfights direkt gegen die rivalisierende Star-Wolf-Crew an. Das verändert den Charakter des Spiels spürbar, weil aus dem kompakten Rail-Shooter plötzlich auch ein kompetitiver Party- und Teammodus wird.
Darüber hinaus richtet sich der neue Herausforderungsmodus gezielt an Highscore-Jäger und Komplettisten. Er verwandelt bereits freigeschaltete Planeten in anspruchsvolle Arcade-Prüfungen mit klar definierten und häufig äußerst fordernden Missionszielen. Mal gilt es, innerhalb eines strengen Zeitlimits eine bestimmte Abschussquote zu erreichen, mal muss der Spieler mit stark begrenzten Waffenressourcen seine Flugkünste unter Beweis stellen. Durch die Anbindung an eine globale Online-Rangliste entsteht zusätzlich ein motivierender Wettkampf um die besten Platzierungen und sorgt dafür, dass selbst bereits bekannte Missionen erneut gespielt werden.
Jeder Abschuss im Story-, Challenge- und Online-Modus bringt Erfahrungspunkte, welches das Piloten-Level steigen lassen. Mit jedem Stufenaufstieg oder gelösten Meilensteinen erhält man eine Belohnung, etwa kosmetische Extras (Arwing-Skins & Effekte) oder spielbare Charaktere & Fahrzeuge. Dieses System sorgt für eine schöne Motivationsspirale und erhöht den Wiederspielwert spürbar.
Zusammenfassung
Grafik
In grafischer Hinsicht ist das neue Star Fox ein Paradebeispiel für ein gelungenes Next-Gen-Remaster. Das Spiel nutzt die gesteigerte Performance der Nintendo Switch 2 optimal aus. Scharfe Texturen, flüssige Animationen und eine stabile Bildrate sorgen dafür, dass selbst in hektischen Gefechten die Übersicht erhalten bleibt. Gestalterisch beweisen die Entwickler Fingerspitzengefühl: Anstatt mit einem erzwungenen Stilwechsel zu experimentieren, bleibt das Spiel den optischen Wurzeln der Serie treu und wertet das vertraute Design lediglich durch moderne Grafikeffekte auf.
Sound
Auch akustisch gelingt es Star Fox auf der Nintendo Switch 2, die besondere Atmosphäre der Weltraum-Saga einzufangen. Der Soundtrack verbindet eingängige, orchestrale Stücke mit den bekannten musikalischen Motiven der Reihe. Zudem verleihen die ikonischen Funksprüche des Star Fox-Teams den packenden Luftkämpfen eine spürbare Lebendigkeit.
Handling
Die klassische Steuerung wurde sinnvoll an die Möglichkeiten der neuen Hardware angepasst und um moderne Optionen erweitert. Dazu zählt etwa die Gyrosteuerung, mit der sich der Arwing durch leichte Bewegungen des Controllers intuitiv ausrichten lässt, wodurch sich das Fluggefühl noch unmittelbarer anfühlt. Die Rumble-Funktion der Switch-2-Controller verstärkt zudem die Immersion, indem Treffer, Explosionen und Flugmanöver spürbar vermittelt werden. Eine besondere Neuerung ist der Maus-Modus, der die Möglichkeiten der Switch-2-Hardware nutzt und eine besonders präzise Zielerfassung ermöglicht. Trotz dieser neuen Optionen bleibt das schnelle, präzise und zuverlässige Grundgefühl der Serie erhalten.
Spieldesign
Velan Studios bleibt der klassischen Arcade-DNA der Reihe treu und inszeniert das Abenteuer als packenden Rail-Shooter. Die einzelnen Missionen sind abwechslungsreich gestaltet und führen den Spieler durch unterschiedliche Szenarien: von rasanten Weltraumgefechten über intensive Bosskämpfe bis hin zu anspruchsvollen Flugpassagen. Die Entwickler beweisen echtes Fingerspitzengefühl, indem sie das ikonische Leveldesign von Star Fox 64 als Fundament nutzen, es aber spürbar modernisieren.
Motivation
Die Motivation in Star Fox auf der Nintendo Switch 2 entsteht vor allem durch die abwechslungsreichen Missionen, das verzweigte Routensystem und die Jagd nach Highscores. Darüber hinaus sorgen der neue Mehrspieler- und Herausforderungsmodus für zusätzliche Langzeitmotivation.
FAZIT
Ich muss gestehen: Als jemand, der das Original von 1993 nie gespielt hat, stand ich dem riesigen Hype um die Reihe immer etwas skeptisch gegenüber. Doch mit dem Remake auf der Nintendo Switch 2 hat es keine zehn Minuten gedauert, bis der Funke übergesprungen ist. Das unverwüstliche Kern-Gameplay und die charmante Präsentation vermitteln sofort, was den besonderen Reiz von Star Fox ausmacht. Die Neuauflage für die Nintendo Switch 2 scheint die Stärken des Originals zu bewahren und verbindet diese mit moderner Technik, zeitgemäßer Steuerung und sinnvollen Erweiterungen. Für mich fühlt sich das Spiel deshalb nicht wie ein einfaches Remake an, sondern wie eine gelungene Neuinterpretation eines zeitlosen Konzepts. Star Fox auf der Nintendo Switch 2 ist ein unterhaltsames und hochwertiges Actionspiel, das trotz der kurzen Spieldauer und der anfangs etwas gewöhnungsbedürftigen Steuerung eindrucksvoll zeigt, dass gutes Spieldesign auch Jahrzehnte später noch funktionieren kann.