Prime Day Specials mit NVIDIA: Die besten Deals im Überblick

Heute starten die Prime Days bei Amazon und Spieler können sich auf Top-Leistung zu Bestpreisen mit GeForce RTX Grafikkarten und Laptops freuen.
Zahlreiche Angebote umfassen GeForce RTX 50 Series GPUs und Laptops, mit denen Spieler die Leistung und Grafik in ihren Lieblingstiteln verbessern können. NVIDIAs GeForce RTX 50 Series erlaubt Spielern aktuellste Technologien wie DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation und den 6X Modus in zahlreichen Titeln nativ oder über die NVIDIA-App zu nutzen.
Das sind die besten Grafikkarten-Deals:
- Die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G kostet aktuell 200€ weniger und ist für nur 1.299€ erhältlich.
- Die Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G gibt es aktuell für nur 299€, statt der ursprünglichen 319€.
- Die MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC ist aktuell für 638,49€ erhältlich, statt der ursprünglichen 709,99€.
- Die ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition Gaming liegt aktuell bei 598,99€, statt der ursprünglichen 689€.
- Die MSI GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC Black kostet aktuell statt 1.529,99€ nur 1.424,99€.
Das sind die besten Laptop-Deals:
- Den Lenovo Legion Pro 7 Gaming AI Laptop mit GeForce RTX 5070 Ti gibt es aktuell für nur 2.699,99€ statt 3.499€.
- Der ASUS V16 V3607VM Gaming Laptop mit GeForce RTX 5060 ist aktuell um 36% reduziert und für 899€ erhältlich.
- Der MSI Katana 17 HX Gaming Laptop mit GeForce RTX 5070 ist ebenfalls 36% günstiger für nur 1.219€ erhältlich.
- Der Alienware 16 Aurora Gaming Laptop mit GeForce RTX 5060 kostet aktuell nur 1.099€ statt der ursprünglichen 1.619€.
- Den Lenovo LOQ Essential Gaming AI Laptop mit GeForce RTX 5050 gibt es aktuell für nur 849€ statt 988,08€.
- Der ASUS V16 V3607VP Gaming Laptop mit GeForce RTX 5070 ist aktuell 500€ günstiger erhältlich, für nur 1.099€.
- Der ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Laptop mit GeForce RTX 5060 kostet aktuell nur 1.249€ und ist damit 350€ günstiger.
Happy Shopping!