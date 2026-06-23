VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & UpdatesTechnik

Prime Day Specials mit NVIDIA: Die besten Deals im Überblick

von Hannes Linsbauer0

Heute starten die Prime Days bei Amazon und Spieler können sich auf Top-Leistung zu Bestpreisen mit GeForce RTX Grafikkarten und Laptops freuen.

Zahlreiche Angebote umfassen GeForce RTX 50 Series GPUs und Laptops, mit denen Spieler die Leistung und Grafik in ihren Lieblingstiteln verbessern können. NVIDIAs GeForce RTX 50 Series erlaubt Spielern aktuellste Technologien wie DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation und den 6X Modus in zahlreichen Titeln nativ oder über die NVIDIA-App zu nutzen.

Das sind die besten Grafikkarten-Deals:

Das sind die besten Laptop-Deals:

Happy Shopping!

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

KRAFTON zeigt fünf Titel auf der gamescom 2026

Hannes Linsbauer

Elgato startet Prime-Day-Angebote für Creator-Hardware

Hannes Linsbauer

Demo zu Rhythm Paradise Groove jetzt im Nintendo eShop verfügbar

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link