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Atomfall wird als TV-Serie umgesetzt

von Hannes Linsbauer0

Two Brothers Pictures und Rebellion arbeiten an einer TV-Adaption von Atomfall. Die Serie basiert auf dem postapokalyptischen Survival-Action-Spiel, das bei den BAFTA Games Awards 2026 als „Best British Game“ ausgezeichnet wurde.

Die britische Produktionsfirma Two Brothers Pictures entwickelt gemeinsam mit Rebellion eine TV-Serie zu Atomfall. Verantwortlich für die Adaption sind Harry und Jack Williams, die als Autoren und Executive Producer an dem Projekt beteiligt sind. Rebellion ist ebenfalls in die Produktion eingebunden.

Atomfall spielt in einer abgeschotteten Quarantänezone im britischen Lake District und ist lose von der Windscale-Katastrophe des Jahres 1957 inspiriert. Im Spiel erwacht die Hauptfigur ohne Erinnerung in diesem Sperrgebiet und sucht nach einem Ausweg. Dabei trifft sie auf verschiedene Fraktionen und Figuren, deren Interessen nicht immer offen erkennbar sind. Die Vorlage verbindet britische Science-Fiction, Folk-Horror und Motive rund um nukleare Paranoia.

Laut Rebellion soll die TV-Adaption die Mythologie des Spiels erweitern, aber Tonalität, Themen und britische Verankerung der Vorlage beibehalten. Ein Sender, Streamingdienst, Cast oder Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Harry und Jack Williams sind unter anderem für Arbeiten an Serien wie The Missing, Baptiste, The Tourist und Fleabag bekannt. Auf Seiten von Rebellion sind Jason Kingsley, Chris Kingsley und Ben Smith als Executive Producer beteiligt.

Fakten

  • Projekt: TV-Adaption von Atomfall
  • Vorlage: postapokalyptisches Survival-Action-Spiel von Rebellion
  • Produktion: Two Brothers Pictures und Rebellion
  • Autoren / Executive Producer: Harry und Jack Williams
  • Weitere Executive Producer: Jason Kingsley, Chris Kingsley, Ben Smith
  • Status: angekündigt
  • Sender / Streamingdienst: noch nicht genannt
  • Starttermin: noch nicht genannt
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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