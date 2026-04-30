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NACON Connect startet am 07. Mai

von Hannes Linsbauer0

NACON gibt heute den neuen Termin für die NACON Connect 2026 bekannt und bestätigt, dass diese am 07. Mai stattfinden wird.

Als eines der für NACON wichtigsten Ereignisse des Jahres bietet die neue Ausgabe der NACON Connect Spielenden und der Presse die Gelegenheit, die neuen Projekte kennenzulernen – sowohl im Bereich Zubehör als auch im Bereich Videospiel-Publishing.

Auf dem Programm für den Abend stehen Ankündigungen ambitionierter Spiele, eine Vorschau auf kommende Entwicklungen im Zubehörsortiment sowie exklusive Gameplay-Sequenzen zu mit Spannung erwarteten Titeln wie The Mound, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series und dem kürzlich angekündigten Hunter: The Reckoning – Deathwish.

Die Konferenz wird am 07. Mai um 20:00 Uhr auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen von NACON übertragen.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bereits jetzt im Teaser zur Veranstaltung:

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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