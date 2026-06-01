Red Bull Reshuffle – E-Sport Turnier mit internationalen Profi E-Sportlern

Red Bull veranstaltet am 15. August 2026 im Austria Center Vienna ein internationales Fortnite-Turnier. Beim Red Bull Reshuffle treten 40 Profi-Spieler vor Publikum und im Livestream um ein Preisgeld von 50.000 Euro an.

Mit Red Bull Reshuffle findet im August ein neues E-Sport-Event in Österreich statt. Gespielt wird Fortnite im Reload Mode, wobei 40 eingeladene Profis in sechs Runden in Zweierteams antreten. Die Veranstaltung wird im Hauptsaal des Austria Center Vienna ausgetragen und soll Platz für rund 1.000 Besucher bieten.

Das Turnier setzt auf ein ungewöhnliches Duo-System: In jeder Runde werden die Teams neu zusammengestellt. Das Publikum vor Ort und im Livestream kann pro Runde Einfluss auf ein sogenanntes „Wings Team“ nehmen, während die übrigen Teams zufällig gebildet werden. Die Wertung erfolgt individuell über Platzierungen und Eliminierungen. Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Als Teilnehmer wurden unter anderem Mr. Savage, Mongraal, Vadeal und Vico genannt. Für den deutschsprachigen Stream ist Amar als Host angekündigt, zusätzlich soll es einen englischsprachigen Livestream geben.

Tickets für Red Bull Reshuffle sind ab sofort über die offizielle Eventseite erhältlich. Der Early-Bird-Preis liegt bis 3. Juni 2026 bei 15 Euro, danach kostet der Eintritt 20 Euro.

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