Forza Horizon 6 im Test

Open Japan

Das Spiel beginnt mit der üblichen Erstellung eures Spielcharakters. Geschlecht, Hautfarbe, Frisur, Haarfarbe, Prothesen, Hörgeräte und ein gender-neutrales Pronom. Really? Da glaubt man ja echt, ein wokes Rollenspiel vor sich zu haben, und nicht ein Action-Rennspiel. Wobei, Forza Horizon 6 spielt sich auch ein klein wenig wie ein Rollenspiel. Wir sind gerade in Japan angekommen, und die hübsche Mei kümmert sich schon um uns. Zeigt uns die Umgebung, borgt uns eines ihrer getunten Autos. Ein GMC Jimmy, Toyota Celica-GT oder ein Nissan Silvia wird euer erstes Auto, das Kennzeichen könnt ihr selber erstellen. Habt ihr das getan, geht es auch schon los. Mei führt euch durch Tokio (wenn ihr der kleinen Raserin nachkommt), unser Freund Jordan ist auch dabei. Auf Verkehrsregeln braucht nicht geachtet zu werden, und kurz darauf fährt ihr auch schon euer erstes Rennen (das findet ohne Gegenverkehr auf gesperrten Strecken statt).

Japan ist voller Events – an jeder Ecke gibt es irgendwas zu tun. Forza Horizon 6 ist ein Open-World Spiel. Ihr erkundet Strecken, driftet was das Zeug hält, sammelt umso mehr Punkte je schneller ihr an fixen Radarstationen vorbeirast, rast durch Reisfelder und als Geisterfahrer über die Autobahn, findet Maskottchen, springt weiter als bei GTA, zerstört die Fahrbahnumgebung – und genießt dabei die Schönheit Japans. Für einen Fotografen suchen wir einen Ort, um einen Luxussportwagen ins beste Licht zu rücken, aber vor allem nehmen wir an den unterschiedlichen Qualifying Events für das Horizon Festival teil. Ein Rennen mit 4×4 Pickups? Ein Hokubu-Zeitrennen? Der Shirakawa-Rundkurs? Wir kaufen einen günstigen gerauchten Porsche und lassen uns von unserem Bordcomputer ANNA durch das Game leiten. Bald verfüge ich über eine ganze Menge an Autos, schalte mit meinen Skillpunkten Upgrades für die Autos frei, wähle den Radiosender mit meiner Lieblingsmusik und rase bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten durch das Land. Wenn ihr von der Straße abkommt – kein Problem. Auch die Gegenden abseits der Straßen sind grafisch hervorragend modelliert – wirklich unglaublich.