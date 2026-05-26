Forza Horizon 6 im Test

Das neue Horizon Festival ist eröffnet! Über 550 Autos, eine riesige Landkarte, unmenschlich gute Grafiken und unzählige Events gegen den Computer oder gegen menschliche Gegner – Forza Horizon 6 will der neue Genreprimus der Action-Rennsimulationen auf PC und Xbox werden!
Forza Horizon ist ein Spin-Off der erfolgreichen Forza Motorsport Serie und hat erstmals 20212 auf der Xbox 360 das Licht der Welt erblickt hat. Die Forza Horizon-Spiele handeln während des fiktiven Horizon Festivals, einer (legalen) Straßenrennveranstaltung. Das Ziel des Spielers ist es, durch den Gewinn von Rennen voranzukommen und gleichzeitig seine Beliebtheit durch Stunts und andere Aktivitäten zu steigern. Der erste Teil spielte auf geschlossenen Straßen in den USA, der zweite an der Riviera, danach gings nach Australien, Schottland und mit dem fünften Teil nach Mexiko.
Das sechste Forza Horizon Festival findet nun in Japan statt. Und Forza Horizon 6 feiert Japan so richtig ab. Bereits während der üblichen Einleiung, wo ihr mit unterschiedlichen Fahrzeugen und ohne Schadenmodell in verschiedene Strecken hineinschnuppert dürft – oder besser: müsst – wird euch Japan in seiner ganzen Schönheit präsentiert. Der superschnelle Shinkansen (der mich sowas von abgehängt hat), über den Start einer Weltraumrakete im Tanegashima Space Center bis hin zum Anblick des ehrfurchteinflößenden Mount Fuji ist alles dabei, wofür Japan berühmt ist. Natürlich auch massenhaft Kirschbäume in voller Blüte – wobei ich in der Realität mehr als nur ein wenig Panik hätte, wenn ich auf einer vor lauter Blüten rosaroten Straße um die Kurve driften würde. Das werde ich während meinem nächsten Japan Besuch wohl eher nicht in der Realität machen.
Open Japan
Das Spiel beginnt mit der üblichen Erstellung eures Spielcharakters. Geschlecht, Hautfarbe, Frisur, Haarfarbe, Prothesen, Hörgeräte und ein gender-neutrales Pronom. Really? Da glaubt man ja echt, ein wokes Rollenspiel vor sich zu haben, und nicht ein Action-Rennspiel. Wobei, Forza Horizon 6 spielt sich auch ein klein wenig wie ein Rollenspiel. Wir sind gerade in Japan angekommen, und die hübsche Mei kümmert sich schon um uns. Zeigt uns die Umgebung, borgt uns eines ihrer getunten Autos. Ein GMC Jimmy, Toyota Celica-GT oder ein Nissan Silvia wird euer erstes Auto, das Kennzeichen könnt ihr selber erstellen. Habt ihr das getan, geht es auch schon los. Mei führt euch durch Tokio (wenn ihr der kleinen Raserin nachkommt), unser Freund Jordan ist auch dabei. Auf Verkehrsregeln braucht nicht geachtet zu werden, und kurz darauf fährt ihr auch schon euer erstes Rennen (das findet ohne Gegenverkehr auf gesperrten Strecken statt).
Japan ist voller Events – an jeder Ecke gibt es irgendwas zu tun. Forza Horizon 6 ist ein Open-World Spiel. Ihr erkundet Strecken, driftet was das Zeug hält, sammelt umso mehr Punkte je schneller ihr an fixen Radarstationen vorbeirast, rast durch Reisfelder und als Geisterfahrer über die Autobahn, findet Maskottchen, springt weiter als bei GTA, zerstört die Fahrbahnumgebung – und genießt dabei die Schönheit Japans. Für einen Fotografen suchen wir einen Ort, um einen Luxussportwagen ins beste Licht zu rücken, aber vor allem nehmen wir an den unterschiedlichen Qualifying Events für das Horizon Festival teil. Ein Rennen mit 4×4 Pickups? Ein Hokubu-Zeitrennen? Der Shirakawa-Rundkurs? Wir kaufen einen günstigen gerauchten Porsche und lassen uns von unserem Bordcomputer ANNA durch das Game leiten. Bald verfüge ich über eine ganze Menge an Autos, schalte mit meinen Skillpunkten Upgrades für die Autos frei, wähle den Radiosender mit meiner Lieblingsmusik und rase bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten durch das Land. Wenn ihr von der Straße abkommt – kein Problem. Auch die Gegenden abseits der Straßen sind grafisch hervorragend modelliert – wirklich unglaublich.
Grafikwunder
Die Grafik ist so gut, dass mein Nachbar ins Zimmer kommt und mich fragt, was ich mir hier denn gerade für ein Rennen anschaue. Wirklich umwerfend, er hat einige Zeit auf den Fernseher geschaut und nicht bemerkt, dass hier ein Spiel läuft. Der Download des Spieles waren rund 160 GB – und das merkt man auch. Production Values: High. Ebenso wie der Preis: Ich müsst bereits für das Basisspiel knapp 70 Euro abdrücken, und das inkludiert noch nicht die ganzen DLCs. Wer Microsoft wirklich unterstützen will, kann dann noch Autogutscheine für Echtgeld kaufen, um jedes in der Autoshow verfügbare Auto zu erwerben.
Die Systemanforderungen an euren PC sind nicht so dramatisch – bereits ab einer Nvidia GTX 1650 oder AMD RX 6500 XT ist flüssiges Spielen möglich, für höhere Grafikeinstellungen sollten aber doch leistungsfähigere Grafikkarten ihren Dienst tun. Der Hauptspeicher des Rechners muss mindestens 16 GB RAM betragen.
Kaufen könnt ihr Forza Horizon 6 für den PC auf Steam oder im Microsoft Store, es ist auch in der Ultimate-Version vom GamePass enthalten. Weiters gibt es das Spiel natürlich für die aktuelle Xbox, und es ist für die PlayStation 5 angekündigt.
Zusammenfassung
FAZIT
Forza Horizon 6 ist aktuell der klare Genreprimus bei Open-World Action-Autorennspielen. Bessere Grafik oder mehr Inhalte werdet ihr bei keinem anderen Rennspiel finden. Die Landkarte ist riesig, die Anzahl an Fahrzeugen ist immens, die verschiedenen Einzel- und Mehrspieler Spielmodi beschäftigen euch für eine lange Zeit. Es gibt unzählige Einstellungsmöglichkeiten, um das Spiel an den gewünschten Realismus-Grad anzupassen. Der wichtigste Punkt bei einer Rennsimulation ist aber das Fahrgefühl – und auch darüber kann ich mich nicht beschweren. Es macht einfach Spaß, alleine oder mit anderen durch die vielfältige Landschaft Japans zu rasen. Insgesamt ist das Fazit eindeutig – Rennspielfans kommen an Forza Horizon 6 derzeit nicht vorbei. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich morgen früh nicht auf der linken Fahrbahnseite ins Büro fahre – so sehr habe ich mich an das Fahren auf den Straßen Japans mit ihrem Linksverkehr schon gewöhnt!