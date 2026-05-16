Tenebris: Terra Incognita im Early Access Test

Crashlanded on Tenebris

Nach ersten Rettungsmissionen baut ihr eine Basis in eurem abgestürzten Raumschiff auf und versucht, die Bedrohung auf dem Planeten Tenebris zu verstehen. Die Geschichte wirkt zunächst einfach, wird jedoch im Verlauf der späteren Missionen ein wenig interessanter. Eure erste Entscheidung ist die Wahl des Schwierigkeitsgrades. Drei stehen zur Auswahl, und während der Easy Modus vergleichsweise nachsichtig ist, macht der Horror Movie Modus das Spiel deutlich brutaler, etwa durch permanenten Tod von Soldaten und kontinuierlichen Nachschub an Feinden. Dadurch können Gefechte schnell eskalieren und erfordern präzise Planung sowie ein hohes Maß an Vorsicht. Das Gameplay überzeugt vor allem durch taktische, rundenbasierte Kämpfe und ein solides Fortschrittssystem. Ihr könnt eure Einheiten individuell verbessern, Spezialisierungen wählen und unterschiedliche Kampfstile ausprobieren. Besonders das Talent- und Klassensystem sorgt für Abwechslung und motiviert dazu, verschiedene Strategien zu testen.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab – eure Soldaten (bis zu vier) und ihre Gegner stehen sich gegenüber und die Einheit mit der höchsten Initiative (kann auch ein Gegner sein) wählt eine Handlungsoption (zB verschiedene Angriffe), danach kommt die nächste Einheit zum Zug bis alle durch sind. Oder bis eine Seite vernichtet wurde. Eure Einheiten sind alle individuell, haben verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände. Zu Beginn jeder Mission könnt ihr auswählen, wer teilnehmen soll. Nach mehreren Missionen sind manche eurer Helden zu müde und müssen aussetzen, bis sie wieder einsatzfähig sind.

Die Missionen sind nicht zufällig generiert, sondern fix designt. Dadurch wiederholen sich Abläufe schnell, was das Spiel ein wenig repetitiv machen kann. Wenn ihr sie alle auf Anhieb schafft, stört das weniger, aber besonders auf den beiden höheren Schwierigkeitsgraden und durch Mechaniken wie Erschöpfung oder Permatod wird es notwendig, Missionen mehrfach zu spielen, um voran zu kommen. Neben den Kämpfen findet ihr während einer Mission immer wieder auch Ressourcen (sofern ihr sie nicht überseht…).