Kartenspiel Clear4 im Test

Clear 4 – Ein schnelles, fieses und herrlich unkompliziertes Kartenspiel aus dem Hause Schmidt Spiele.
Das Ziel von Clear 4 ist denkbar einfach: Wer als Erster alle eigenen Karten loswird, gewinnt. Jeder baut zu Beginn vier kleine Stapel vor sich auf – eine verdeckte Karte unten, eine zweite verdeckt darüber und eine offenliegende Karte obenauf. Diese vier Stapel gilt es „zu clearen“, also vollständig abzuräumen. Zusätzlich hält jeder acht Handkarten, es werden also insgesamt 20 Karten an jeden Spieler, oder jede Spielerin ausgeteilt.
Spielprinzip und Regeln
In der Mitte liegt der zentrale Ablagestapel. Wer an der Reihe ist, spielt eine Karte gleichen oder niedrigeren Werts. Liegen beispielsweise Zehnen, darf ich ebenfalls eine Zehn oder eine niedrigere Zahl ablegen. Habe ich mehrere Karten desselben Werts, kann ich sie gemeinsam spielen. Wird dabei ein vollständiger Vierling erreicht, wird der gesamte Ablagestapel entfernt – Clear!
Kann oder will man keine passende Karte legen, muss man den kompletten Ablagestapel aufnehmen. Das sorgt für Spannung, Ärger und unvorhersehbare Wendungen.
Sonderkarten mit Wirkung
- Joker: ersetzt jede Zahl und kann genutzt werden, um einen Vierling zu vollenden.
- Push: schiebt den gesamten Ablagestapel an einen Mitspieler weiter – gemein, aber wirkungsvoll.
- Clear: räumt den Ablagestapel sofort ab, unabhängig von den Kartenwerten, und bringt oft den entscheidenden Vorteil.
Diese Sonderkarten verleihen Clear 4 eine taktische Note und jede Menge Schadenfreude.
Spielgefühl
Das Spielgefühl ist leicht chaotisch, aber extrem flüssig. Glück, Timing und kleine taktische Entscheidungen greifen perfekt ineinander. Wer erkennt, dass der Gegner kurz vor einem Clear steht, überlegt sich gut, ob er eine Vorlage riskiert oder blockiert. Kleine Entscheidungen mit großer Wirkung.
Eine Partie dauert meist nur etwa 15 Minuten – schnell erklärt, sofort verstanden und selten nur einmal gespielt.
Zielgruppe und Wiederspielreiz
Clear 4 funktioniert hervorragend als Familienspiel, bringt aber auch in Vielspielerrunden Spaß. Kinder verstehen die simplen Zahlenmechanismen sofort, Erwachsene genießen das Ärgern, Pokern und das Auf und Ab zwischen Triumph und Frust. Denn ja: Wer plötzlich zehn Karten aufnehmen muss, während der Nachbar fast gewinnt, wird fluchen – und direkt eine Revanche fordern.
Zusammenfassung
FAZIT
Clear 4 ist ein herrlich unkompliziertes, interaktives Ärgerspiel mit hohem Suchtfaktor. Es bringt das Gefühl klassischer Kartenspiele in eine moderne, frische Form. Keine lange Vorbereitung, keine komplizierten Regeln – einfach loslegen, lachen, jubeln, ärgern und gleich wieder von vorne beginnen.