Kartenspiel Clear4 im Test

Spielprinzip und Regeln

In der Mitte liegt der zentrale Ablagestapel. Wer an der Reihe ist, spielt eine Karte gleichen oder niedrigeren Werts. Liegen beispielsweise Zehnen, darf ich ebenfalls eine Zehn oder eine niedrigere Zahl ablegen. Habe ich mehrere Karten desselben Werts, kann ich sie gemeinsam spielen. Wird dabei ein vollständiger Vierling erreicht, wird der gesamte Ablagestapel entfernt – Clear!

Kann oder will man keine passende Karte legen, muss man den kompletten Ablagestapel aufnehmen. Das sorgt für Spannung, Ärger und unvorhersehbare Wendungen.

Sonderkarten mit Wirkung

Joker : ersetzt jede Zahl und kann genutzt werden, um einen Vierling zu vollenden.

: ersetzt jede Zahl und kann genutzt werden, um einen Vierling zu vollenden. Push : schiebt den gesamten Ablagestapel an einen Mitspieler weiter – gemein, aber wirkungsvoll.

: schiebt den gesamten Ablagestapel an einen Mitspieler weiter – gemein, aber wirkungsvoll. Clear: räumt den Ablagestapel sofort ab, unabhängig von den Kartenwerten, und bringt oft den entscheidenden Vorteil.

Diese Sonderkarten verleihen Clear 4 eine taktische Note und jede Menge Schadenfreude.

Spielgefühl

Das Spielgefühl ist leicht chaotisch, aber extrem flüssig. Glück, Timing und kleine taktische Entscheidungen greifen perfekt ineinander. Wer erkennt, dass der Gegner kurz vor einem Clear steht, überlegt sich gut, ob er eine Vorlage riskiert oder blockiert. Kleine Entscheidungen mit großer Wirkung.

Eine Partie dauert meist nur etwa 15 Minuten – schnell erklärt, sofort verstanden und selten nur einmal gespielt.

Zielgruppe und Wiederspielreiz

Clear 4 funktioniert hervorragend als Familienspiel, bringt aber auch in Vielspielerrunden Spaß. Kinder verstehen die simplen Zahlenmechanismen sofort, Erwachsene genießen das Ärgern, Pokern und das Auf und Ab zwischen Triumph und Frust. Denn ja: Wer plötzlich zehn Karten aufnehmen muss, während der Nachbar fast gewinnt, wird fluchen – und direkt eine Revanche fordern.