Super Mario Bros. Wonder + Gemeinsam im Bellabel-Park im Test

Zeltwiese und die Attraktionenwelt

Das namensgebende neue Areal eist mehr als nur eine dekorative Ergänzung, denn vielmehr fungiert der Bellabel-Park als zentraler, klar auf Multiplayer ausgelegter Hub, der das ursprüngliche Spielprinzip von Super Mario Bros. Wonder gezielt um soziale Komponenten erweitert. Strukturell gliedert sich das Gelände in zwei Bereiche: die Zeltwiese und die Attraktionenwelt.

Die Zeltwiese übernimmt dabei die Rolle eines klassischen Dreh- und Angelpunkts für den Spielfortschritt. Hier trifft man unter anderem auf Captain Toad, der den Spieler mit Aufträgen versorgt. Diese bestehen meist aus bekannten Levelabschnitten, die in einem Bosskampf enden. Im Verlauf der Geschichte erscheinen hier nacheinander weitere Zelte, die den Fortschritt der Jagd nach den Koopalingen markieren. Gleichzeitig dient die Zeltwiese als erzählerisches Zentrum: Figuren wie Professor Channel oder die Poplins streuen Hinweise und Gerüchte rund um die verschwundenen Schätze. Darüber hinaus lassen sich hier neue Abzeichen-Fähigkeiten freischalten. Ergänzt wird das Angebot durch das Trainingslager des Toad-Trupps, in dem sich bis zu vier Spieler lokalen Koop-Herausforderungen stellen können. Mit den damit verdienten Items kann der Park verschönert werden.

Dem gegenüber steht die Attraktionenwelt, die konsequent auf Mehrspieler-Erlebnisse setzt. In der sogenannten lokalen Plaza stehen zahlreiche Aktivitäten für bis zu vier Spieler im Couch-Koop bereit. Diese reichen von kompetitiven Minispielen bis hin zu kooperativen Herausforderungen, etwa bei einem klassischen Münzen-Wettlauf oder beim gemeinsamen Überqueren von Hindernissen mittels temporärer Plattformen. Wer mehrere dieser Aktivitäten am Stück erleben möchte, kann sie über die Funktion „Tour-Plaza“ miteinander verknüpfen. Die Spielraum-Plaza erweitert dieses Konzept schließlich im Online-Bereich: Hier treffen bis zu zwölf Spieler über das Internet oder acht über eine lokale Verbindung aufeinander. Die einzelnen Modi bleiben bewusst leicht zugänglich, entfalten ihren Reiz aber durch das Zusammenspiel oder das Gegeneinander mehrerer Spieler.