Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV im Test

Der Jamboree TV-Modus in Super Mario Party – Nintendo Switch 2 Edition erweitert das klassische Partyspiel um eine ganze Reihe neuer Spielmodi, die durch innovative und interaktive Gameplay-Elemente überzeugen. Im Zentrum stehen zwei neue Regelwerke, die exklusiv im Jamboree TV-Modus verfügbar sind: die Blitzregeln und die Teamregeln. Bei den Blitzregeln startet eine Partie direkt im spannenden Endspurt der letzten fünf Runden. Dabei gelten besondere Sonderregeln: Alle Spieler beginnen mit großzügigen Startressourcen, auf den Feldern werden teils doppelte Münzbeträge vergeben oder abgezogen, bei Überschneidungen kommt es sofort zu Duellen, und jeder hat von Beginn an einen Doppelwürfel zur Verfügung. Diese Variante macht das Spiel besonders schnell und kurzweilig – der Sieger steht oft schon nach wenigen Runden fest. Damit eignet sich dieser Modus ideal für kurze, aber intensive Party-Sessions.

Die Teamregeln ermöglichen es hingegen erstmals im modernen Mario Party-Format, als Zweier-Teams gegeneinander anzutreten. Zwei gegen zwei spielen auf einem gemeinsamen Spielbrett und müssen sich strategisch abstimmen. Das reduziert den Glücksfaktor ein Stück weit und bringt mehr taktische Tiefe ins Spiel. Das gemeinsame Sammeln von Münzen, der gezielte Einsatz von Spezialwürfeln und das kooperative Meistern der Minispiele rücken stärker in den Vordergrund. Im Team-Modus lassen sich bestimmte Aktionen sogar gemeinsam auslösen – der Sieg hängt somit stärker als je zuvor von Absprache und Teamwork ab. Gerade im lokalen Koop-Modus auf der Couch sorgt dieses Konzept für besonders viel Spaß und Spannung.

Eine weitere Neuerung von Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ist der Modus „Bowserbühne“. In diesem Modus lädt Bowser bis zu vier Spieler in sein Studio ein, um in einer Reihe von Minispielen und Herausforderungen anzutreten. Der Clou: Die Kamera und das Mikrofon der Switch 2 werden aktiv genutzt, um die Mitspieler direkt ins Geschehen einzubinden. In diversen Minispielen werden die Live-Bilder der Spieler angezeigt, und Mimik und Gesten beeinflussen aktiv den Spielverlauf. Auch ohne Kamera können die Spieler über das Mikrofon an Minispielen teilnehmen und Anweisungen befolgen, indem sie beispielsweise klatschen oder laut schreien. Eine Runde besteht aus einer Reihe von Minispielen und einer Jubel-Runde, wobei das Team mit den meisten Punkten die Gunst von Bowser gewinnt.

Der Modus „Jubelbahn“ ist ebenfalls ein weiterer exklusiver Modus der Switch 2 Edition, der vor allem auf Kooperation und Präzision setzt. In diesem Modus begeben sich die Spieler gemeinsam auf eine rasante Achterbahnfahrt und müssen in Teamarbeit verschiedene Herausforderungen meistern. Im Fokus steht die innovative Maussteuerung der Joy-Con 2, welche das präzise Zielen und Schießen auf Gegner, die während der Fahrt auftauchen, ermöglicht. Die neue HD-Vibrationstechnologie verstärkt das Spielerlebnis, indem sie jedes Rumpeln und Rattern der Achterbahnfahrt spürbar macht. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen und müssen dabei Minispiele absolvieren, die zwischen den Abschnitten der Fahrt stattfinden. Es stehen fünf verschiedene Bahnen zur Auswahl, die jeweils unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Themen haben, was eine willkommene Abwechslung zum kompetitiven Kern der Serie darstellt.