OCTOPATH TRAVELER 0 und The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Im Rahmen der letzten Nintendo Direct hat Square Enix zwei neue Spiele vorgestellt, die derzeit vom hauseigenen Studio Team Asano entwickelt werden.

OCTOPATH TRAVELER 0 ist ein HD-2D-Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem und einer eigenständigen Geschichte, die vor den Ereignissen des hochgelobten OCTOPATH TRAVELER spielt. OCTOPATH TRAVELER 0 erscheint am 4. Dezember 2025. Zudem wurde The Adventures of Elliot: The Millennium Tales angekündigt – ein brandneues Action-RPG für Einzelspieler mit packender Story, intensiver Echtzeit-Action, tiefgreifender Erkundung und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.

Beide Titel erscheinen für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Microsoft Store. Zusätzlich wird OCTOPATH TRAVELER 0 auch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich sein. Vorbestellungen für OCTOPATH TRAVELER 0 starten jertzt1.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass ab sofort eine kostenlose „Debüt-Demo2“ von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales für Nintendo Switch 2 verfügbar ist. Spieler*innen können die Demo ausprobieren und bis zum 30. September 2025 über eine Online-Umfrage Feedback geben.

OCTOPATH TRAVELER 0

In OCTOPATH TRAVELER 0 erleben Spieler*innen eine epische Geschichte von Wiederherstellung und Vergeltung, die sich rund um die göttlichen Ringe entfaltet und das gesamte Reich Orsterra umspannt. OCTOPATH TRAVELER 0 bringt zentrale Elemente des beliebten Franchise zurück und bietet erstmals die Möglichkeit, den eigenen Protagonisten individuell zu gestalten und die zerstörte Heimatstadt wieder aufzubauen. Die Handlung knüpft an das Mobile Game OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent an und erweitert es um neue Inhalte und erzählerische Wendungen. Fans dürfen sich auf den ikonischen HD-2D-Grafikstil, vielfältige Interaktionen mit anderen Charakteren durch Pfadaktionen sowie das strategische Break & Boost-Kampfsystem freuen.

OCTOPATH TRAVELER 0 kann ab sofort vorbestellt1 werden:

Standard Edition: Hauptspiel (physisch/digital)

Digital Deluxe Edition: Hauptspiel (digital), Deluxe Travel Provisions, Digitales Artbook Deluxe Travel Provisions enthält: Action Skills: Triple Strike Mastery SP Saver Mastery Extra JP Mastery Verbrauchsgegenstände zur Charakterentwicklung (8 Nuts (M)): Fortifying Nut (M) Magic Nut (M) Tough Nut (M) Resistant Nut (M) Light Nut (M) Critical Nut (M) Sharp Nut (M) Slippery Nut (M) Stadtdekorationen: Table with Roasted Chicken Festive Arch Large Festive Arch Festive Flag Grand Vase

Collector’s Edition: Hauptspiel, physische Sammelgegenstände, Digitales Deluxe-Upgrade

Wer OCTOPATH TRAVELER 0 vorbestellt, erhält die Travel Provisions mit fünf Healing Grapes (M), fünf Inspiriting Plums (M) und zwei Revitalizing Jams, sowie auch den Icewind Mastery Action Skill, der Vorteile für den Spielstart bietet.

Übersicht der Vorbestellungs-Optionen:

Nintendo Switch & Switch 2 – Vorbestellung der physischen Version ab sofort möglich, digitale Vorbestellungstermine folgen demnächst

PlayStation 5 & Xbox Series X|S – Physische Vorbestellungen und digital ab sofort möglich

PlayStation 4 – Digitale Vorbestellung ab sofort möglich

Steam – Digitale Vorbestellungen ab heute Nachmittag möglich

Square Enix kündigt zudem eine Spielstände Bonus-Kampagne an. Wer Spielstände der Vollversionen oder Spieldaten der verfügbaren Demos von OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake oder DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake besitzt, erhält Bonusinhalte für OCTOPATH TRAVELER 0.

OCTOPATH TRAVELER 0 Offizielle Website: https://www.square-enix-games.com/games/octopath-traveler-0

1Digitale Vorbestellungen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.