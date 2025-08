PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC an, ein liebevoll gestaltetes Remake eines der beliebtesten PAC-MAN-Spiele aller Zeiten.

Das Spiel erscheint am 26. September 2025 und entführt Spielende in die Welt von Pac-Land, in der sie klassisches 3D-Platforming mit rasanter Action, spannenden Bosskämpfen und vielen nostalgische Anspielungen auf das Original erwarten. Ab Release können Besitzer*innen von PAC-MAN WORLD Re-PAC, dem Remake des ersten Titels der Reihe von 2022, außerdem ein exklusives In-game-Kostüm freischalten.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC lässt Spielende in die Rolle der Kultfigur PAC-MAN schlüpfen, der sich auf eine Reise durch Pac-Land begibt, um sich den Geistern sowie ihrem Anführer Spooky zu stellen. Dabei können sechs einzigartige Welten erkundet werden – darunter saftige Waldhügel, eisige Gipfel und ein brodelnder Vulkan.

Das Spiel ist ein vollständiges Remake des beliebten Klassikers und bietet sowohl neue als auch verbesserte Gameplay-Elemente, neue Sammelobjekte und Optionen zur Charakteranpassung.

Außerdem gibt es erstmals einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus, mit dem man das Abenteuer gemeinsam auf der Couch erleben kann.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Es kann ab sofort für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch als Digital Standard und Digital Deluxe Edition vorbestellt werden. Für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam ist es zu einem späteren Zeitpunkt digital vorbestellbar.

Weitere Informationen zu PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC und anderen Titeln von Bandai Namco Entertainment können hier gefunden werden: https://www.bandainamcoent.eu.