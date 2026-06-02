FlexStrike Wireless-Fightstick erscheint am 6. August für PS5 und PC

Sony Interactive Entertainment bringt den FlexStrike Wireless-Fightstick am 6. August 2026 weltweit auf den Markt. Vorbestellungen starten am 12. Juni um 10 Uhr Ortszeit über PlayStation Direct und teilnehmende Händler.

Sony Interactive Entertainment hat den Veröffentlichungstermin für den FlexStrike Wireless-Fightstick bekannt gegeben. Der Controller erscheint am 6. August 2026 und ist für PlayStation 5 sowie PC vorgesehen. Vorbestellungen sind ab dem 12. Juni 2026 um 10 Uhr Ortszeit möglich, unter anderem über PlayStation Direct in den unterstützten Regionen sowie bei teilnehmenden Händlern. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt Sony 199,99 Euro.

Der Fightstick setzt auf PlayStation Link für kabellose Verbindung mit niedriger Latenz und kann laut Sony auch kabelgebunden genutzt werden. Für den PC gilt allerdings eine Einschränkung: Die Kompatibilität mit dem PlayStation-Link-PC-Treiber wird erst nach der Veröffentlichung schrittweise ausgerollt.

Zur Ausstattung gehören mechanische Schaltertasten sowie werkzeuglos austauschbare Drosseln. Sony nennt dabei Viereck-, Kreis- und Achteckdrosseln, die gemeinsam mit dem mitgelieferten PS-Link-USB-Adapter in integrierten Staufächern untergebracht werden können. Ebenfalls enthalten sind ein USB-C-Kabel und eine Tragetasche.

Zusätzlich bestätigte Sony, dass die Pulse Elevate Wireless-Lautsprecher für PlayStation 5 und PC noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen sollen. Einen konkreten Termin oder Preis für die Lautsprecher nennt das Unternehmen derzeit noch nicht.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

Fakten zum FlexStrike Wireless-Fightstick