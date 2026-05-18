Ubisoft stellt Operation System Override für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vor

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege startet am 2. Juni in Year 11 Season 2. Operation System Override bringt unter anderem Ranked 3.0, die neue Karte Calypso Casino und ein Remaster für Dokkaebi.

Ubisoft hat im Rahmen des Salt Lake City Major die Inhalte von Year 11 Season 2 für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vorgestellt. Die neue Season trägt den Namen Operation System Override und soll laut offizieller Ubisoft-Seite am 2. Juni erscheinen. Im Mittelpunkt stehen Änderungen am kompetitiven Modus, eine neue Karte sowie Anpassungen an Dokkaebi.

Die größte Änderung betrifft Ranked 3.0. Ubisoft überarbeitet den Ranglistenmodus mit dem Ziel, Fortschritt und Matchmaking nachvollziehbarer zu machen. Die sichtbaren Ränge sollen künftig stärker dem tatsächlichen Skill-Level entsprechen, ein versteckter Matchmaking-Rang wird laut Ankündigung nicht mehr verwendet. Außerdem kehren Einstufungsspiele zurück, während Belohnungen wie kosmetische Inhalte, Competitive Coins und Alpha Packs stärker an gespielte Matches gekoppelt werden.

Mit Calypso Casino erscheint zudem die erste neue kompetitive Karte seit Year 8. Die Map ist von einem Schauplatz aus Rainbow Six Vegas inspiriert, wurde aber für die aktuellen Anforderungen von Rainbow Six Siege neu aufgebaut. Zu den genannten Elementen zählen unter anderem ein Kran für den Zugang zum Dach, ein Spawnpunkt im Kellerbereich sowie erweiterte Lüftungsschächte für Drohnen. Ab Season 3 soll Calypso Casino auch Teil des Esports-Map-Pools werden.

Dokkaebi erhält mit Operation System Override ein umfassendes Remaster. Ihre Fähigkeit wird laut Ubisoft gezielter ausgerichtet und soll stärker darauf ausgelegt sein, einzelne Gegner unter Druck zu setzen und deren Informationsfluss zu stören. Zusätzlich bekommt sie mit dem XK23 Assault Rifle eine neue Primärwaffe, die auch Sens und Rauora nutzen können. Auf der offiziellen Ubisoft-Webseite wird außerdem Dokkaebis neue Jegeo Payload erwähnt, mit der gegnerische Telefone zerstört, Schaden verursacht und Utility-Nutzung eingeschränkt werden kann.

Weitere Änderungen betreffen Balancing-Anpassungen und Überarbeitungen bestehender Karten, darunter Emerald Plains, Kanal und Outback. Zur Mitte der Season soll außerdem native Maus- und Tastaturunterstützung auf Konsolen eingeführt werden. Ubisoft verweist dabei auf klare Matchmaking-Regeln und die bestehende Mousetrap-Erkennung gegen nicht autorisierte Eingabegeräte.

Fakten

Spiel: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Season: Year 11 Season 2 – Operation System Override

Year 11 Season 2 – Operation System Override Start: 2. Juni 2026

2. Juni 2026 Neue Karte: Calypso Casino

Calypso Casino Zentrale Änderung: Ranked 3.0

Ranked 3.0 Operator-Update: Dokkaebi-Remaster

Dokkaebi-Remaster Weitere Inhalte: Balancing, Map-Modernisierungen, Esports-Statistiken, Maus- und Tastaturunterstützung auf Konsolen zur Season-Mitte

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite zu Rainbow Six Siege.