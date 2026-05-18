Firefield: KI-unterstütztes 90er-ARPG ist im Early Access auf Steam

Firefield ist seit 8. Mai 2026 im Early Access auf Steam verfügbar. Das isometrische Action-Rollenspiel stammt vom japanischen Solo-Entwickler Naoki Fujinaga und setzt auf einen ungewöhnlichen Entwicklungsansatz mit KI-generiertem Code.

Das Dark-Fantasy-ARPG Firefield ist auf Steam in den Early Access gestartet. Entwickelt wird das Spiel von Robe of Fire beziehungsweise Naoki Fujinaga, der laut Presseangaben vor dem Projekt keine Programmiererfahrung hatte. Der Titel orientiert sich spielerisch und optisch an Action-Rollenspielen der späten 90er-Jahre und versteht sich unter anderem als Hommage an Diablo und klassische Dungeon-Crawler.

Auffällig ist vor allem die Entstehungsgeschichte: Nach Angaben des Entwicklers wurden rund 120.000 Zeilen Code innerhalb von etwa drei Monaten mithilfe von Anthropics KI-Agent Claude Code erstellt. Fujinaga gibt an, weder Unity noch Unreal Engine verwendet zu haben. Stattdessen basiert Firefield auf einer eigenen Engine und einem eigenen Map-Editor. Die Angaben stammen aus der offiziellen Steam-Seite und der Pressemappe; unabhängig prüfen lässt sich der tatsächliche Entwicklungsanteil der KI nicht vollständig.

Spielerisch bietet Firefield zufallsgenerierte Verliese, Hack-&-Slash-Kämpfe, Beute mit zahlreichen Ausrüstungskombinationen und ein Dark-Fantasy-Szenario rund um die sogenannte Rainz-Episode, die auf Ultima Online verweist. Die Early-Access-Fassung umfasst laut Steam derzeit fünf Dungeon-Ebenen, eine Stadt, NPCs, Händler, eine Hauptquest und einen Bosskampf.

Ebenfalls ungewöhnlich ist der Umfang der Lokalisierung: Laut Steam unterstützt Firefield 96 Sprachen auf der Store-Seite, die Pressemappe nennt Untertitel in 95 Sprachen sowie Vollvertonung in 70 Sprachen, darunter Deutsch. 100 Steam-Erfolge sind ebenfalls enthalten. Der Entwickler plant, den Early Access etwa drei bis sechs Monate fortzuführen und in dieser Zeit unter anderem weitere Gegner, Items, Zauber, Story-Inhalte sowie zusätzliche Plattform- und Feature-Unterstützung zu prüfen.

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