Flexibler Allrounder: CHERRY XTRFY präsentiert K33 Compact Wireless

CHERRY XTRFY erweitert sein Tastaturangebot um die K33 Compact Wireless. Das kompakte Modell setzt auf Mem-chanical-Switches, drei Verbindungsarten, RGB-Beleuchtung und IP54-Schutz. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.

Mit der K33 Compact Wireless bringt CHERRY XTRFY eine neue Gaming-Tastatur für den Einstieg auf den Markt. Das Modell verwendet ein 75-Prozent-Layout und soll damit weniger Platz auf dem Schreibtisch benötigen, ohne auf zentrale Funktionstasten zu verzichten.

Bei der Verbindung stehen drei Optionen zur Auswahl: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth und USB. Laut Hersteller unterstützt die Tastatur eine Polling-Rate von 1000 Hz. Damit richtet sich das Modell an Nutzerinnen und Nutzer, die eine kabellose Tastatur für Gaming, Alltag und den Wechsel zwischen mehreren Geräten suchen.

Statt klassischer mechanischer Schalter setzt CHERRY XTRFY auf sogenannte Mem-chanical-Switches. Diese kombinieren ein Membran-Design mit einem Tippgefühl, das an mechanische Tastaturen erinnern soll. Ergänzt wird die Ausstattung durch RGB-Beleuchtung mit mehreren Effekten, ein Light-Guide-Panel, Shortcuts für Mediensteuerung und LED-Einstellungen sowie einen Win/Mac-Modus.

Die K33 Compact Wireless ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 630 Gramm an. Erhältlich ist die Tastatur ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro.

Fakten zur CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless