ASUS ROG stellt Edition-20-Produkte zur Computex 2026 vor

ASUS Republic of Gamers feiert zur Computex 2026 das 20-jährige Bestehen der Marke mit mehreren Edition-20-Produkten. Dazu zählen ein Handheld-Bundle, ein neuer Strix-SCAR-Laptop, ein limitierter Desktop-PC und eine angepasste Armoury-Crate-Version.

ASUS hat zur Computex 2026 eine Reihe neuer Produkte unter dem Namen Edition 20 vorgestellt. Die Sondermodelle sollen das 20-jährige Bestehen der Marke Republic of Gamers markieren und setzen vor allem auf ein einheitliches Anniversary-Design mit goldfarbenen Akzenten. Im Mittelpunkt stehen das ROG Xbox Ally X20 Bundle, der ROG Strix SCAR 18 des Modelljahres 2026 und der Desktop-PC ROG G1000 Edition 20. ASUS nennt derzeit noch keine finalen Preise oder konkreten Verfügbarkeitstermine für die jeweiligen Märkte.

Das ROG Xbox Ally X20 Bundle kombiniert den überarbeiteten Handheld mit der ROG XREAL R1 Edition 20 AR-Brille. Laut ASUS verfügt die ROG Xbox Ally X20 über ein 7,4-Zoll-OLED-Display, TMR-Joysticks und ein auf die Sonderedition abgestimmtes Design. Die AR-Brille wird per USB-C verbunden und funktioniert nicht eigenständig. Weiteres Zubehör für das Bundle soll im Laufe des Jahres angekündigt werden.

Beim ROG Strix SCAR 18 setzt ASUS auf High-End-Hardware für Gaming und rechenintensive Anwendungen. Das Notebook ist je nach Konfiguration mit einem Intel Core Ultra 9 290HX Plus und einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU erhältlich. Dazu kommt ein 18-Zoll-Mini-LED-Panel mit 4K-Auflösung und 240 Hz, wobei ASUS die 240 Hz im Ultimate-GPU-Modus über Armoury Crate aktiviert. Das Gerät unterstützt außerdem werkzeuglose Upgrades für Arbeitsspeicher und SSDs.

Der ROG G1000 Edition 20 ist ein limitierter Desktop-PC mit AniMe-Holo-Display, einer speziellen Seriennummer und Glory-Gold-Designelementen. ASUS nennt als mögliche Ausstattung einen AMD Ryzen 9 9950X3D2 und eine ROG Astral GeForce RTX 5090. Für die Kühlung setzt das System auf eine Tri-Zone-Airflow-Architektur und eine 420-mm-AIO-Wasserkühlung.

Ergänzend dazu erscheint die ROG Armoury Crate Edition 20 mit Anniversary-Theme. Sie soll auf dem ROG NUC 16 Edition 20 und dem ROG G1000 Edition 20 vorinstalliert sein und Systemsteuerung, Tuning sowie Personalisierung im einheitlichen Edition-20-Design bündeln. ASUS plant die Software laut Mitteilung als zeitlich limitierte Variante für das Jahr 2026. Preise und genaue Marktstarts stehen noch aus.

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