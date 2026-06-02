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NVIDIA stellt die CPU RTX Spark auf der Computex 2026 vor

von Hannes Linsbauer0

NVIDIA hat auf der Computex 2026 mehrere neue RTX-Ankündigungen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen der neue RTX-Spark-Chip für Windows-PCs mit lokalen AI-Agenten, DLSS 4.5 Ray Reconstruction sowie weitere RTX-Updates für Spiele, Anwendungen und Entwickler.

NVIDIA und Microsoft wollen Windows-PCs stärker auf lokale AI-Agenten ausrichten. Dafür kündigte NVIDIA den RTX Spark an, einen neuen Chip für schlanke Windows-Laptops und kompakte Desktop-PCs. Laut NVIDIA bietet RTX Spark bis zu 1 Petaflop AI-Leistung, bis zu 128 GB Unified Memory und kombiniert AI- sowie Grafiktechnologien des Herstellers. Microsoft und NVIDIA arbeiten dabei an einem nativen Windows-Erlebnis für persönliche Agenten, inklusive neuer Sicherheitsfunktionen und NVIDIA OpenShell. Erste Systeme sollen ab Herbst 2026 von ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface und MSI erscheinen; Modelle von Acer und GIGABYTE sollen folgen.

Im Gaming-Bereich kündigte NVIDIA DLSS 4.5 Ray Reconstruction an. Die neue Version soll im August 2026 erscheinen und setzt auf ein Transformer-Modell der zweiten Generation für Raytracing- und Pathtracing-Inhalte. NVIDIA nennt unter anderem einen effizienteren Denoiser, verbesserte zeitliche Stabilität und eine bessere Rekonstruktion von Beleuchtung und Bewegungen. Auch Blender Cycles soll DLSS 4.5 Ray Reconstruction als neuen Denoiser erhalten; das Update ist laut NVIDIA für Blender 5.3 im Herbst geplant.

Parallel meldet NVIDIA inzwischen mehr als 1.000 RTX-Spiele und -Apps. Weitere Spiele sollen DLSS 4.5 unterstützen, darunter Backrooms: Escape Together, CINDER CITY, Duet Night Abyss, Gothic 1 Remake, Hell Let Loose: Vietnam, Honeycomb: The World Beyond, Marvel Rivals, NARAKA: BLADEPOINT, Phantom Blade Zero, Squad und Where Winds Meet.

Für Hardware-Partner standen auf der Computex 2026 zudem neue GeForce-RTX-50-Grafikkarten, RTX-Laptops, Studio-Laptops, Komplett-PCs und G-SYNC-kompatible Displays im Fokus. Genannt werden unter anderem neue Designs von ASUS und GIGABYTE, Notebooks mit bis zu GeForce RTX 5090 Laptop-GPU sowie kompakte Desktop-Systeme mit RTX 5080 und RTX 5090. Auch neue OLED-Displays und besonders schnelle G-SYNC-kompatible Monitore mit hohen Bildwiederholraten wurden angekündigt.

Für Entwickler bringt NVIDIA DLSS 4.5 als Unreal-Engine-Plugin, inklusive Dynamic Multi Frame Generation, 6x-Modus und Transformer-Modell der zweiten Generation für Super Resolution. Außerdem erweitert NVIDIA ACE die Unterstützung für mehrsprachige AI-Charaktere. Die RTX-Branch der Unreal Engine erhält mit NvRTX 5.7.4 ein Stabilitätsupdate für UE5-Projekte.

Faktenüberblick

  • Thema: NVIDIA-Ankündigungen auf der Computex 2026
  • Neue Hardware: RTX Spark für Windows-Laptops und kompakte Desktop-PCs
  • Partner: ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface, MSI; Acer und GIGABYTE folgen laut NVIDIA
  • Gaming-Technik: DLSS 4.5 Ray Reconstruction ab August 2026
  • Entwickler-Updates: DLSS 4.5 für Unreal Engine, NVIDIA ACE mit mehrsprachigen AI-Charakteren, NvRTX 5.7.4
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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