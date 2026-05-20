Forza Horizon 6 jetzt mit Raytracing und DLSS Multi Frame Generation

Gestern erschien Forza Horizon 6 mit Unterstützung für DLSS 4.5 Super Resolution und DLSS Multi Frame Generation für alle Spieler.
Am Donnerstag erscheint Luna Abyss mit Integration von DLSS Super Resolution, welche über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden kann. Zudem wurde Crimson Desert mit nativer Unterstützung für DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation und den 6X-Modus aktualisiert, was auf GeForce RTX 50-Serie-GPUs für noch höhere Leistung sorgt.
Diese neuen Titel erhalten RTX-Unterstützung:
- Forza Horizon 6: Mit über 550 realistischen Fahrzeugen können Spieler in Forza Horizon 6 von Playground Games und Xbox Game Studios die atemberaubenden Landschaften Japans entdecken und beim Horizon Festival zur Rennlegende werden. Ab Veröffentlichung können alle GeForce RTX-Rennfahrer die Raytracing-Grafik des Spiels mit DLSS 4.5 Super Resolution verbessern und beschleunigen. Spieler mit einer GPU der GeForce RTX 50er-Serie können die Bildraten zudem mithilfe von DLSS Multi Frame Generation vervielfachen. Bei maximalen 4K-Einstellungen und aktiviertem Raytracing können Besitzer von Desktop-GPUs der GeForce RTX 50er-Serie dank des DLSS Multi Frame Generation 4X-Modus einen durchschnittlichen 5,2-fachen Leistungsboost erzielen. Außerdem ist Forza Horizon 6 mit Raytracing, DLSS Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex auch aus der Cloud auf verschiedenen Geräten mit einer Ultimate GeForce NOW-Mitgliedschaft spielbar.
- Luna Abyss: In Luna Abyss von Kwalee schlüpfen Spieler in die Rolle eines verurteilten Gefangenen, der eine verfallene Megastruktur tief unter der Oberfläche des Mimic-Mondes Luna erkunden muss. Das Spiel erscheint am 21. Mai und unterstützt DLSS Super Resolution sowie DLAA, die über die NVIDIA-App für eine noch bessere Bildqualität optimiert werden können. Vor der Veröffentlichung gibt es auf Steam eine DLSS-optimierte Demo, mit der Spieler Luna Abyss austesten können.
- Crimson Desert: Das äußerst erfolgreiche, laufend aktualisierte und optimierte Crimson Desert von Pearl Abyss ist ein Open-World-Action-Adventure mit hunderten Stunden an Inhalt. Bei der Veröffentlichung im März unterstützte das Spiel bereits DLSS 4.5 Super Resolution und 4X DLSS Multi Frame Generation. Mit dem aktuellsten Update wurde Crimson Desert mit nativer 6X DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation aktualisiert, wodurch Spieler mit Grafikkarten der GeForce RTX 50er-Serie die Bildraten in den intensivsten Momenten des Spiels weiter steigern und die Frame Generation in weniger anspruchsvollen Szenen dynamisch ausbalancieren können.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.