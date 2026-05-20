World of Tanks: HEAT erscheint am 26. Mai für PC und Konsolen

World of Tanks: HEAT erscheint am 26. Mai als eigenständiger Free-to-play-Fahrzeug-Shooter für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck und NVIDIA GeForce NOW. Wargaming setzt dabei auf schnellere Teamgefechte in einer alternativen Nachkriegswelt.

Wargaming hat mit World of Tanks: HEAT einen neuen eigenständigen Ableger der Reihe angekündigt. Der Titel erscheint am 26. Mai und soll eine dynamischere Variante der bekannten Panzergefechte bieten. Im Mittelpunkt stehen teambasierte PvP-Partien, die in einer alternativen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind.

Zum Start sind acht spielbare Agenten geplant, die auf drei Rollen verteilt sind: Defender, Assault und Marksman. Jeder Agent verfügt über zwei Fahrzeuge, die auf die jeweilige Rolle zugeschnitten sind. Insgesamt sollen zum Launch 15 Fahrzeuge verfügbar sein, die sich über Module und Ausrüstung anpassen lassen.

Außerdem nennt Wargaming acht Karten mit unterschiedlichen Umgebungen und vier PvP-Modi. Bestätigt sind Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest. Technisch basiert World of Tanks: HEAT auf einer neuen, von Wargaming entwickelten Engine, die moderne Grafik und stabile Performance auf verschiedenen Hardware-Konfigurationen ermöglichen soll.

Der Titel erscheint für PC über das Wargaming Game Center und Steam sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck und NVIDIA GeForce NOW. Wargaming bestätigt zudem plattformübergreifendes Spielen und Cross-Progression. Ein offizieller Trailer von Regisseur Ilya Naishuller, bekannt durch Hardcore Henry und Nobody, ist bereits auf YouTube verfügbar. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.

Fakten zu World of Tanks: HEAT