Super Mario Bros. Wonder im Test

Wunderbare Blumen

Alles bislang ganz nett, aber das interessanteste Feature sind sicherlich die namensgebenden Wunderblumen. Eine solche lässt nicht nur Bowser mit dem Schloss von Prinz Florian verschmelzen, sondern wenn sie von Mario und seinen Freunden eingesammelt wird, aktiviert diese verschiedene Wundereffekte. Dadurch werden beispielsweise einige Gameplaymechaniken im Level verändert oder verwandelnden den Spieler. Mehr als 60 solcher Ereignisse können ausgelöst werden. Da fangen dann etwa Piranhas zum Singen an, das Gameplay wechselt in die Top-Down-Perspektive oder wir dürfen auf einem Drachen reiten. Die banalen Verwandlungseffekte, wenn Mario und Konsorten etwa die Form eines Ballons annehmen und dann durch die Levels schweben oder sich in Goombas verwandeln, sei nur so ganz nebenbei erwähnt.

In jedem Hauptlevel gibt es eine Wunderblume und der von ihr ausgelöste Effekt führt immer zu einem Wundersamen. Diese haben gleich zwei Funktionen, denn einerseits beenden sie die Wirkung der Wunderblume, andererseits können mit ihm weitere Spielstufen freigeschaltet werden. Da es in einigen Levels mehr als einen solcher Samen zu finden gibt, entfacht das natürlich sofort den Entdeckerdrang innerhalb der Spielabschnitte. Wer diesem Drang widerstehen kann, der hat Super Mario Bros. Wonder in etwa 10 Stunden durchgespielt, alle anderen rechnen das doppelte.