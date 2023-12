Prince of Persia: The Lost Crown angespielt

FAZIT

Ich hatte die Gelegenheit Prince of Persia: The Lost Crown ca. 4 Stunden spielen zu dürfen, da lässt sich natürlich noch nicht so viel sagen, gibt es doch in dem Plattformer sehr viel zu entdecken. Anfangs erscheinen die Kämpfe noch ziemlich herausfordernd, sobald man allerdings die wichtigen Gameplaymechaniken erforscht und diese verinnerlicht hat, nimmt das Spiel rasant an Fahrt auf und man möchte direkt doch noch den einen Abschnitt erkunden. Das richtige Timing, Geduld und viel Übung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, belohnt aber danach mit viel Action und einem abwechslungsreichem Gameplay. Wir dürfen gespannt sein, was die fertige Version noch an Überraschungen für uns parat hat.