Pioneers of Pagonia ab sofort im Early Access bei Steam

Pioneers of Pagonia, die Aufbausimulation des Indie-Studios Envision Entertainment, ist ab sofort auf Steam im Early Access verfügbar.

Zukünftige Pioniere können die Inseln von Pagonia und deren friedliche und feindliche Bewohner entdecken und die wuseligste Wirtschaftssimulation aller Zeiten mit verzweigten Produktionsketten und tausenden von Einheiten erleben. Pioneers of Pagonia ist ab sofort in 17 Sprachen für 29,99 EUR bei Steam im Early Access erhältlich.

In Pioneers of Pagonia brechen die Spielerinnen und Spieler in eine Welt aus zahllosen Inseln auf, um die verstreuten Stämme zu finden, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam die Herausforderungen der Heimsuchung zu meistern. Zum Early Access Start stehen über 40 verschiedene Gebäudetypen und mehr als 70 unterschiedliche Waren mit verzweigten Produktionsketten zur Verfügung, um die Siedlungen aufzubauen. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung werden durch liebevolle Animationen präsentiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden, was Pioneers of Pagonia für alle Altersgruppen verständlich macht.

Spielerinnen und Spieler können nun auch Konflikte in der bisher rein friedlichen Welt von Pagonia erleben. Nicht nur getarnte Diebe und Banditen-Überfälle auf Transporte machen den Pionieren das Leben schwer, auch geisterhafte Erscheinungen verbreiten Chaos und Werwölfe treiben in Pagonia ihr Unwesen, die gutmütige Pagonier in neue Werwölfe verwandeln und den Aufbau vollständig zum Scheitern bringen können. Jeder der vier zum Early Access Release verfügbaren Gegnertypen kann mit unterschiedlichen Strategien und Einheiten gekontert werden, weitere Gegnertypen und Einheiten werden im Laufe des Early Access hinzugefügt.

Die Spielerinnen und Spieler werden außerdem auf neutrale Fraktionen auf den pagonischen Inseln treffen, die Hilfe benötigen und bestimmte Wünsche und Ziele vorgeben, um eine Partie zu gewinnen. Im Gegenzug unterstützen die Dörfer dieser Fraktionen mit hilfreichen Handelsangeboten oder bieten sogar Geschenke an. Auch ein Zusammenschluss mit Übernahme aller Gebäude, Einwohner und Waren ist möglich, wenn das Vertrauen der Fraktion gewonnen wurde. Um diese zu finden und den Nebel aufzudecken, ist der Entdecker eine entscheidende Figur im Spiel – für die Emotes des wagemutigen Gesellen lieh Content Creator und Strategie-Fan HandOfBlood in der deutschen Sprachversion seine unverwechselbare Stimme. Zwei weitere, noch nicht verfügbare Einheiten erhalten im Laufe des Early Access ebenfalls besondere Sprachaufnahmen.

Besonderes Augenmerk wurde vom Team auch auf den Kartengenerator gelegt. Hier können alle Einstellungen im Detail verändert werden, von der Größe der Insel bis hin zur vorherrschenden Landschaft, der Anzahl und Schwierigkeit der Feinde und den zu erfüllenden Aufgaben. Von entspannter friedlicher Pionierarbeit bis zur extremen Herausforderung ist jeder Schwierigkeitsgrad möglich und kann individuell zum Start einer jeder neuen Karte bestimmt werden. Dank der prozedural generierten Karten sind unzählige Variationen und Hunderte Stunden Spielspaß möglich. Wem eine Insel besonders gut gefällt, kann diese über die Karten-ID mit der Community und Freunden teilen.

Im Rahmen des Early Access werden in regelmäßigen Abständen zudem weitere Spielinhalte hinzugefügt. So sind in den nächsten Monaten drei größere Updates geplant, die unter anderem den Shared Co-op Modus, erweiterte Produktionsstatistiken, Untertage-Bergbau sowie die Fischerhütte, eines der am häufigsten gewünschten Gebäude der Community, ins Spiel bringen werden.

„Wir haben rund zwei Jahre auf diesen Tag hingearbeitet und das ganze Team ist in freudiger Erwartung auf das Feedback der Community zum Early Access Release, denn seit der öffentlichen Demo im Oktober hat sich noch wahnsinnig viel getan“, so Volker Wertich, Creative Director bei Envision Entertainment „Der Early Access ist ein wichtiger Meilenstein für unser Projekt, aber auch der Anfang einer neuen Reise, denn wir arbeiten bereits an weiteren Spielinhalten und Verbesserungen und haben noch viele Ideen und Pläne. Daher haben wir bewusst noch kein Datum für den finalen Release bestimmt, denn wir möchten gemeinsam mit unserer Community genau das Spiel entwickeln, das sie sich wünscht.“

Pioneers of Pagonia wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Weitere Informationen zu Pioneers of Pagonia gibt es auf der offiziellen Website.