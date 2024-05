The Rogue Prince of Persia im Test

Sidescroller

Orientalische Musik erklingt aus dem Lautsprecher, unser Prinz steht nach einer kurzen Einleitung in einer im arabischen Stil gezeichneten, nett animierten Landschaft, während seine Bola im Wind flattert. Das Spiel ist ein 2D Sidescroller, wir laufen also im Regelfall von links nach rechts, während wir springen, dashen, mit unseren Dolchen zustechen oder kurze Strecken senkrecht die Wände hinauf klettern. Für den Fernkampf haben wir einen Bogen, oder später auch andere Waffen wir ein Chakram, die aber nur wenige Male eingesetzt werden können, bevor sie aufgeladen werden müssen. The Rogue Prince of Persia bedient sich also der üblichen Jump and Run sowie Hack and Slash Spielmechaniken. Unsere Heldenfigur ist relativ klein, dafür sehen wir aber natürlich viel mehr von der Umgebung als im ebenfalls in 2D präsentierten Prince of Persia: The Lost Crown. Kämpfe sind neben dem Klettern ein Kernelement des neuen Spieles. Gegner haben Hitpoints und benötigen oft mehrere Treffer, bis sie eliminiert sind. Oder ihr tretet sie einfach gegen eine Wand mit spitzen Stacheln, das erledigt sie sofort. Heilbrunnen füllen eure Gesundheit wieder auf, magische Brunnen dienen der Schnellreise innerhalb eines Levels. Eine Übersichtskarte der bereits erforschten Gebiete könnt ihr euch jederzeit ansehen. Das Spiel erinnert mich von der Optik und auch vom Gameplay an die Jump and Run Spiele meiner Kindheit am Amiga oder auch C-64. Technisch liegen hier aber Generationen dazwischen, ich spiele auf meinem 4K Fernseher in 3840 x 2160 Auflösung und nicht in 320 x 200 bei 16 Farben wie damals. Ich verwende mein kabelloses Gamepad mit unzähligen Funktionen, und nicht den Comeptition Pro Joystick mit nur einem Feuerknopf, und ich werde nicht durch lange Ladezeiten aufgehalten oder muss eine Diskette wechseln. Vor allem liebe ich es aber, dass mein Fortschritt gespeichert wird und ich nicht wie anno dazumal bei jeder Spielsession ganz von vorne beginnen muss.

Verlorene Lebensenergie füllen wir wie schon im originalen Prince of Persia von 1989 mit Heiltränken (oder direkt am Heilbrunnen) wieder auf, über Hindernisse schwingen wir uns elegant hinweg. Durch längeres Drücken des Angriffsknopfes führen wir einen besonders starken Angriff aus, der auch gleich mehrere Gegner auf einmal eliminieren kann. Die Animation des Charakters und der Gegner wirkt auf den ersten Blick ein wenig abgehackt, aber das war eine bewusste Entscheidung, um den Stil der alten orientalischen Grafiken einzufangen. Eine absolute Besonderheit des Spieles ist die Fähigkeit des Prinzen, nicht nur auf eine in der 2D Ansicht vor dem Prinzen befindliche Wand hinaufzuklettern, sondern auch auf Wände im Hintergrund klettern zu können. Drückt „LT“ und der Prinz klettert die Wand hinter ihm nach oben, auch wenn diese nicht beispielsweise mit einem Netz oder einer Pflanze als „kletterbar“ gekennzeichnet ist. Sehr innovativ.