Prince of Persia The Lost Crown im Test

Bei den Bossgegnern ist Geduld gefragt

Sind die Gegner anfangs noch mit einfachen Kampf-Kombos zu bezwingen, ändert sich das bald und die ersten Bossgegner stellen sich uns in den Weg. Diese müssen jeweils mit der richtigen Taktik und auch Akrobatik bezwungen werden. So können wir über einen Gegner drüber springen oder unter ihm durch rutschen, um einen Überraschungsangriff zu starten. Gegner können auch in die Luft geworfen und von dort aus bekämpft werden. Ganz wie in DmC. Wir können Angriffe auch parieren, hier ist aber das notwendige Timing gefragt, um den Angriff möglichst erfolgreich abzuwehren. Leuchtet der Gegner bei seinem Angriff kurz „gelb“ auf sollte man „Blocken“ und holt im optimalen Fall gleich selbst zu einem mächtigen Gegenangriff aus. Leuchtet es beim Gegner „rot“ auf sollte man besser Fersengeld geben und ausweichen.

Anfangs nur mit zwei Schwertern bewaffnet, bekommen wir etwas später auch noch einen Bogen, der nicht nur Pfeile im Kampf verschießen kann, sondern auch mittels „aufgeladenem Schuss“ eine Energiekugel erzeugt, die Schalter umlegen kann. Aber auch unsere Fähigkeiten, im Spiel „ATHRA-Kraft“ genannt, lassen sich erweitern, so bekommen wir unter anderem auch einen wichtigen Super-Dash, mit dem man sich in der Luft schnell bewegen kann, oder auch einen Teleporter zur Verfügung. Wir erstellen an einem Ort ein Spiegelbild von uns und können von weiter Weg per Knopfdruck zu unserem Ebenbild teleportieren. Eine mächtige Fähigkeit um kniffelige Stellen im Spiel zu überwinden. Später kann die Zeit zurück gespult werden (erinnert an Sands of Time), oder man sammelt unterwegs Amulette auf, welche ausgerüstet werden können und verschiedene Boni gewähren; wie bessere Gesundheit oder eine bessere Angriffsstärke.

Alle diese Verbesserungen lassen sich durch Lösen von Quests in Truhen finden oder bei Händlern erwerben. Als Zahlungsmittel zählen dabei Kristallsplitter oder seltene Münzen, die gefunden oder im Kampf erbeutet werden können. Selbst Teile der Übersichtskarte lassen sich kaufen und bei einem Schmied können wir unsere Waffen verbessern lassen. Das ist auch bitter notwendig, denn schneller als uns lieb ist, ereilt uns auch der Tod, wenn die Gesundheitsleiste unerbittlich keinen Balken mehr hat. Wir haben zwar den einen oder anderen Heiltrank zur Verfügung, aber oft reicht das nicht aus und wir beißen ins Gras oder den Sand, je nachdem wo wir uns gerade befinden. Neu starten können wir dann bei sogenannten Respawn-Punkten, oder auch zuvor entdeckten Waq-Waq-Bäumen, deren Aufenthaltsort uns auch mit „gelben Geruchsfahnen“ angezeigt wird. Dort können wir quasi speichern, unsere Gesundheit auffüllen und unsere Amulette ausrüsten.

Nach dem neuerlichen Start müssen dann leider auch der eine oder andere bereits besiegte Gegner neuerlich bekämpft werden, was ganz schön frustrierend sein kann. Gottseidank waren die Entwickler hier sehr gnädig und im Menü kann der Schwierigkeitsgrad ziemlich granular an die eigenen Fähigkeiten angepasst werden, so ist die Spielerfahrung zwar oft frustrierend aber eigentlich nie unfair.

Grafisch kann die riesige Spielewelt mit einer tollen farbenfrohen und comichaften Grafik überzeugen, die mit viel Liebe und Details die unterschiedlichen Welten des riesigen Labyrinths darstellt. Hier kämpfen wir uns durch mächtige Burgen, finstere Wälder und gruselige Katakomben. Alles gespickt mit zahlreichen Wegen nach unten und oben, wo es auch abseits der Hauptquest immer wieder Nebenmissionen zu entdecken gibt, die uns wertvolle Items einbringen können.