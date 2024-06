Nur noch eine Woche bis LEVEL UP

Noch eine Woche bis LEVEL UP 2024 – Entdeckt im Messezentrum Salzburg alles von eSports-Turnieren bis zu Cosplay-Abenteuern und sichert euch jetzt eure Tickets für ein unvergessliches Wochenende.

Vom 29. bis 30. Juni 2024 verwandelt sich das Messezentrum Salzburg wieder in ein Paradies für Gaming-Fans aller Altersklassen. Die vierte Edition des Salzburger Gaming-Festivals „LEVEL UP“ verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Spiel, Spaß und spannender Wettbewerbe.

Spitzenevents und Turniere

Egal ob Profi oder Hobby-Gamer – bei LEVEL UP 2024 ist für jeden etwas dabei. Freut euch auf packende eSports-Turniere auf der Mainstage, bei denen Profi Teams ihr Können in Spielen wie Rocket League, League of Legends, Super Smash oder Counter-Strike 2 unter Beweis stellen. In der Free2Play Area können alle Besucher:innen nach Herzenslust die beliebtesten Spiele ausprobieren und sich mit neuen oder alten Freund:innen messen. In den „Beat The Pro“-Sessions, auf der Community Stage oder bei Letsplay4Charity, können sich Besucher:innen mit Profis messen und Geld für einen guten Zweck erspielen. Auf der Raiffeisen Club Community Stage gibt es zudem zahlreiche Aktivitäten, bei denen man mitmachen kann. Darunter ein Retro Turnier und die LEVEL UP Edition von The Amazing Nerdquiz.

Spaß für die ganze Familie

Das Festival ist besonders familienfreundlich: Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt und es gibt Angebote für jede Altersklasse. Von Retro-Gaming, echten Flipper Automaten, PC-Spielen und natürlich Konsolen zu Virtual Reality auf der neuesten Hardware – LEVEL UP bietet alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt. Kinderaugen leuchten, wenn sie Super Mario oder die Helden ihrer Lieblingsspiele in echt zwischen den Besucher:innen entdecken oder auf der Nintendo Switch die neuesten Spiele ausprobieren können. Auf den KTM Minibikes können die Kinder ihr Talent als Rennfahrer entdecken und in der Artist Alley staunt die ganze Familie über Handarbeit und Kunstwerke der Aussteller.

Mehr als Videospiele

Doch damit nicht genug. Taucht ein in die bunte Welt des Cosplay, probiert euch im Bubble Soccer oder testet euer Teamwork und Ziel beim Lasertag. In der Action Area gibt es unzählige sportliche Herausforderungen, während die Tabletop & Card Area alle Strategie- und Taktikfans begeistert. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: In der Food Area erwarten euch kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt.

Am Samstag, den 29.06. ab 22:00 Uhr steigt die offizielle LEVEL UP Afterparty im City Beats. Der Eintritt ist für Besucher ab 18 Jahren mit dem LEVEL UP Eintrittsband gratis.

Freut euch auf ein Wochenende voller Abenteuer und Entdeckungen. Ob Hardcore-Gamer, Gelegenheitsspieler oder Familien – bei LEVEL UP 2024 ist jeder willkommen. Holt euch euer Ticket und wir sehen uns nächste Woche bei LEVEL UP im Messezentrum Salzburg.

LEVEL UP 2024 findet am 29. und 30. Juni im Messezentrum Salzburg statt. Tickets und alle Infos gibt es auf www.levelup-salzburg.at