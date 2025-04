BLEACH: Rebirth of Souls im Test

Aushilfe-Shinigami im Einsatz

Für alle, die mit der Serie nichts anfangen können, hier die Basics: Der Protagonist Ichigo ist eigentlich ein ganz normaler Teenager. Er geht zur Schule, verbringt Zeit mit seinen Freunden und versteht sich gut mit seiner Familie. Doch eine Besonderheit hebt ihn von anderen ab – er kann Geister sehen, berühren und mit ihnen kommunizieren. Eine Gabe, die für ihn aber mehr Fluch als Segen ist. Alles ändert sich, als er auf die Shinigami Rukia trifft. Sie gehört einer Gruppe an, die gegen bösartige Geister, sogenannte Hollows, kämpft – Wesen, die Unruhe in Ichigos Welt stiften. Als sich die Ereignisse überschlagen und Ichigos Schwester in Gefahr gerät, bleibt Rukia keine Wahl: Sie überträgt ihre Kräfte auf Ichigo, um alle zu retten. Während sie dadurch ihre eigene Macht verliert, wird Ichigo selbst zum Shinigami. Von nun an muss er sein neues Doppelleben meistern – als Schüler und als Teilzeit-Geisterjäger.

Soweit also zum Einstieg. Doch ich möchte betonen, dass die Geschichte von BLEACH weit komplexer und spannender ist, als es meine kurze Zusammenfassung vermuten lässt. Zum Glück deckt Rebirth of Souls einen Großteil der Originalstory ab – wenn auch in stark komprimierter Form. Der Storymodus ist in verschiedene Missionen unterteilt, in denen wir entweder Ichigo oder andere Charaktere steuern. Neben den Hauptkapiteln gibt es sogar brandneue Nebenhandlungen, die die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Das Spiel bietet eine Vertonung in Englisch und Japanisch, sodass Fans die Wahl haben. Insgesamt erfüllt der Storymodus seinen Zweck: Er bietet Neulingen einen kompakten Einstieg in die Welt von BLEACH und führt durch die wichtigsten Arcs und Momente der Serie. Allerdings bleiben tiefere Einblicke in die Charaktere aus, und nicht die gesamte Geschichte ist spielbar – insbesondere der letzte Abschnitt fehlt. Wer nach dem Durchspielen tiefer eintauchen möchte, kommt also um den Manga oder Anime nicht herum. Trotzdem hat der Storymodus seine Daseinsberechtigung, denn er eignet sich gut, um sich mit der Steuerung vertraut zu machen. Und am Ende geht es in einem Prügelspiel natürlich vor allem um eines: die Kämpfe – und wie gut diese umgesetzt sind.