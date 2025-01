KARMA: The Dark World Preview

1984

KARMA: The Dark World beginnt im Jahr 1976. Nicht in der Welt, an die wir uns erinnern (oder die die jüngeren von uns erzählt bekommen haben…), sondern eine dystopische Welt, stark angelehnt an die Welt von George Orwells genialen Roman 1984 (den er bereits 1949 veröffentlicht hat). Im Roman wird die Gesellschaft von einer allgegenwärtigen Regierung überwacht und manipuliert – und in genau so einer Umgebung spielt auch KARMA: The Dark World. Ignorance is Strength ist einer der ersten Sätze, den ich im Spiel lese, auf einer Arbeitsanweisung in einem Institut, wo ich einen Auftrag erfüllen muss. Es geht um die Aufklärung eines Diebstahls und die Befragung des Verdächtigen. Die Gesellschaft ist in soziale Klassen eingeteilt – von A abwärts, wobei die Klasse E fast vollkommen rechtlose Sklaven sind.

Wir spielen Daniel McGovern, einen Agenten der Leviathan Corporation, die das gesamte Leben der Menschen kontrolliert. Unser Job besteht darin, mit Hilfe fortschrittlicher Technologie in die Gedanken der Beschuldigten einzutauchen, Tatorte zu untersuchen, Verdächtige zu befragen und die Ergebnisse an die Leviathan Corporation zu berichten. Zimperlich gehen wir dabei nicht vor. Unsere soziale Klasse ist übrigens C – wir sind also nicht unbedingt ganz oben in der Hierarchie. Fehler bei der Arbeit werden hart bestraft – schon unordentliche Kleidung ist ein Vergehen, oder wenn ihr etwas angreift, das nicht eurem sozialen Staus entspricht. Dazu kommt zu langes Fernbleiben vom Arbeitsplatz, sich während der Arbeitszeit schminken… die Menschen leben, um zu arbeiten. Und alle werden von der Leviathan Corporation rund um die Uhr und überall überwacht – dagegen war die Stasi-Überwachung in der DDR ein Amateurverein.