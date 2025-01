The Stone of Madness im Test

Gameplay

Ihr drückt einen Hebel, der eine Tür öffnet. Sobald die Wache wegschaut, schleicht ihr in einen Hof und versteckt euch hinter einen Busch. Dann sucht ihr nach einem Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Ihr könnt euch unbemerkt in den äußeren Sichtkegel der Wachen schleichen. Eure Feinde haben zwei Sichtbereiche – im Nahbereich bemerken sie euch immer, weiter weg oder hinter kleinen Hindernissen sehen sie euch nicht, solange ihr schleicht. Ihr könnt übrigens schleichen, gehen oder rennen. Die besondere Fähigkeit eures ersten Charakters ist es, zu beten. Er ist ja schließlich ein Mönch. Das Gebet ist so stark, dass es die bösen Geister (ja, es gibt übernatürliche Wesen im Spiel) lähmt, die durch die Hallen streifen und euch den Verstand aussaugen. Ihr könnt die Geister nur bei Licht sehen, was bedeutet, dass ihr Lampen und Fackeln anzünden müsst. Dazu benötigt ihr Lampenöl. Dann lähmt ihr die Geister mit einem Gebet und lauft an ihnen vorbei. Eure ersten Herausforderungen bestehen hauptsächlich darin, von einem Ort zum nächsten zu gelangen und dabei nicht gesehen zu werden oder verrückt zu werden.

Bald findet ihr weitere Charaktere mit der gleichen Motivation: aus diesem Gefängnis entkommen! Sie bringen weitere Fähigkeiten (jeder Charakter hat mehrere besondere Fähigkeiten) mit, aber sie haben auch ihre eigenen Schwächen. Der Mönch zum Beispiel ist ein so netter Kerl, dass er wahnsinnig wird, wenn er sich zu lange in der Nähe von Leichen befindet. Die Assassine mag kein Feuer – ich frage mich, warum. Oder der starke Mann mag die Dunkelheit nicht, er war einfach zu lange in Einzelhaft eingesperrt.

Zu den Charakteren gehören eine Hexe mit magischen Fähigkeiten, eine Assassine, die auch gut klettern und Schlösser knacken kann, ein Kind mit der Fähigkeit zum Taschendiebstahl und ein schweigsamer Rohling, der Steine werfen oder schwere Felsen schieben kann. Die Geschichte schreitet tagsüber voran, während die Charaktere nachts schlafen können – oder auf besondere Missionen gehen. Wenn sie sich ausruhen, werden sie geheilt. Ihr wollt nicht am nächsten Tag mit einer Gruppe geistig instabiler Charaktere beginnen. Da jeder eurer Charaktere einzigartige Dinge tun kann, müsst ihr den richtigen Charakter für bestimmte Aufgaben auswählen. Ihr verwaltet ein Inventar, könnt Dinge herstellen und neue Fähigkeiten erlernen oder sie verbessern.

Wenn die Wachen euch sehen, jagen sie euch. Wenn sie euch erwischen ist das Spiel jedoch nicht zu Ende, sondern ihr werdet an einen Punkt zurückgesetzt, der einige Sekunden vor dem Zeitpunkt liegt, an dem sie euch gesehen haben. Damit ist der Schwierigkeitsgrad nicht so extrem hoch wie beispielsweise bei Commandos. The Stone of Madness wird (am PC) über Gamepad oder Maus und Tastatur gesteuert. Cloud-Speicher werden unterstützt. Es ist verfügbar für den PC auf Steam (Steam Deck Verified), im Epic Games Store and auf GOG, dazu für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.