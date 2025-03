Killing Floor 3 angespielt

Gewalt ohne Ende

Was Killing Floor 3 so besonders macht, ist der extreme Grad an Brutalität. Wenn wir auf die Zeds feuern, zerfetzt es sie regelrecht – und genau dafür haben die Entwickler sogar einen eigenen Namen: M.E.A.T.. Dieses System sorgt dafür, dass Blut in Strömen spritzt, Körperteile durch die Luft fliegen und wir jeden Treffer mit verstörender Präzision miterleben. Besonders im Multiplayer entfaltet das Gemetzel seinen vollen Reiz.

Spielt man in einer koordinierten Gruppe, sammeln sich umso mehr Zeds in unmittelbarer Nähe – und genau dann macht es am meisten Spaß, sie gemeinsam niederzumähen. Umso frustrierender wird es, wenn sich das Team aufteilt, da dann bei jedem Spieler nur wenige Gegner auftauchen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden fällt das Problem zwar weniger ins Gewicht, doch für die Vollversion würde ich mir eine etwas höhere Gegnerdichte wünschen.

Spätestens bei den Bossgegnern möchte man dann allerdings sowieso nicht allein sein. Diese sind besonders herausfordernd und nur schwer im Alleingang zu besiegen – vor allem, da sie am Ende der Mission oft mit einer ganzen Horde Zeds im Schlepptau auftauchen. Solo kann das schnell zu einem echten Albtraum werden.

Trotzdem sind die Bosse definitiv eines der designtechnischen Highlights des Spiels. Ihre imposante Inszenierung und einzigartigen Mechaniken sorgen für spannende Kämpfe, die jedes Mal aufs Neue herausfordern.