Battlestar Galactica: Scattered Hopes erscheint am 11. Mai für PC

Battlestar Galactica: Scattered Hopes hat einen Veröffentlichungstermin: Das taktische Roguelite von Alt Shift und Dotemu erscheint am 11. Mai 2026 für PC. Spieler übernehmen darin das Kommando über eine Flotte, die vor den Zylonen flieht.

Publisher Dotemu und Entwickler Alt Shift haben den Release-Termin von Battlestar Galactica: Scattered Hopes bekannt gegeben. Das auf der Sci-Fi-Reihe Battlestar Galactica basierende Taktikspiel erscheint am 11. Mai 2026 für PC. Auf Steam wird der Titel mit Alt Shift als Entwickler und Dotemu als Publisher geführt.

In Battlestar Galactica: Scattered Hopes führen Spieler eine Flotte von Überlebenden nach dem Fall der Zwölf Kolonien. Im Mittelpunkt stehen Ressourcenmanagement, Krisenentscheidungen und taktische Echtzeitkämpfe mit Pausenfunktion. Laut offizieller Spielbeschreibung geht es dabei weniger um den Sieg über die Zylonen als darum, lange genug durchzuhalten, bis der nächste FTL-Sprung vorbereitet ist.

Zwischen den Gefechten müssen Reparaturen, Erkundungsmissionen, interne Konflikte und Versorgungsprobleme priorisiert werden. Auch versteckte Zylonen an Bord können laut Beschreibung eine Rolle spielen. Jeder Durchlauf soll neue Situationen, freischaltbare Flotten, Geschwader, Waffen und Meta-Upgrades bieten.

Alt Shift ist unter anderem durch das narrative Taktik-Roguelite Crying Suns bekannt. Für Battlestar Galactica: Scattered Hopes arbeitet das Studio mit Dotemu und Universal Products & Experiences zusammen. Ein neuer Trailer begleitet die Terminankündigung; auf der offiziellen Website kann der Titel bereits auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden.

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