Valve bringt neuen Steam Controller am 4. Mai auf den Markt

Valve veröffentlicht den neuen Steam Controller am 4. Mai 2026 um 19:00 Uhr. Der Controller richtet sich an Steam-Nutzer auf PC, Laptop, Steam Deck und weiteren Geräten mit Steam oder Steam Link.

Valve hat den Verkaufsstart des neuen Steam Controllers angekündigt. Das Eingabegerät soll ab 4. Mai 2026 über Steam erhältlich sein, in ausgewählten asiatischen Märkten über den offiziellen Distributor Komodo Station. Für Europa nennt Valve einen Preis von 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Der neue Steam Controller ist für die Nutzung mit Steam auf Windows-, macOS- und Linux-PCs, Laptops, Steam Deck sowie Geräten mit Steam Link ausgelegt. Außerdem soll er mit der kommenden Steam Machine und Steam Frame kompatibel sein. Valve positioniert den Controller damit als zentrale Eingabelösung für verschiedene Steam-Geräte und Streaming-Szenarien.

Zur Ausstattung gehören magnetische Thumbsticks mit TMR-Technologie, vollwertige Bedienelemente, Trackpads, zusätzliche Griffbuttons und ein per Griff aktivierbarer Gyro-Modus. Im Lieferumfang befindet sich außerdem ein sogenannter Puck, der als kabelloser Sender für die Verbindung dient und zugleich als magnetische Ladestation genutzt wird. Die Akkulaufzeit gibt Valve mit mehr als 35 Stunden an.

Erhältlich sein soll der Steam Controller über Steam in den USA, Kanada, Großbritannien, der EU und Australien. Japan, Südkorea, Hongkong und Taiwan werden laut Ankündigung über Komodo Station bedient.

Weitere technische Details nennt Valve auf der offiziellen Steam-Controller-Produktseite; zusätzliche Beiträge sollen im Steam Hardware Blog erscheinen.

Fakten zum Steam Controller